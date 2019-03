Trump felvenné a NATO-ba Brazíliát

Lehetséges NATO-tagországként említette Brazíliát Donald Trump amerikai elnök azután, hogy a Fehér Házban fogadta Jair Bolsonaro brazil elnököt. A felek erről a Fehér Ház Rózsakertjében tartottak között sajtótájékoztatót.

Ezen Trump dicsérte a tavaly megválasztott brazil elnököt, akiről elmondta, hogy várhatóan „fantasztikus munkakapcsolat” alakul ki majd közöttük, már csak azért is, mert sok tekintetben hasonlóan gondolkodnak, jelentette az MTI. Ezt erősíti az is, hogy Bolsonaro úgy nyilatkozott, miként Trump ismét naggyá akarja tenni Amerikát, úgy szeretné ő is ismét naggyá tenni Brazíliát.

A találkozó után Bolsonaro köszönetet mondott Donald Trumpnak azért, hogy támogatja Brazília felvételi kérelmét a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezetbe (OECD). Arra ugyanakkor nem válaszolt, hogy az egyeztetésen felmerült-e, hogy az Egyesült Államok a venezuelai válság miatt amerikai katonák telepítését tervezné a brazil-venezuelai határra.

Washingtoni látogatása alatt Bolsonaro hétfő elment a Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) Langley-ben lévő központjába is, ami meglehetősen ritka, elemzők szerint szokatlan, hogy külföldi államfőt és kíséretét is a CIA szélhelyén fogadják.

A Fehér Házban folytatott kétoldalú tárgyalásokon Trump és Bolsonaro elsősorban az amerikai-brazil gazdasági kapcsolatok és a technológiai együttműködés fejlesztését Bolsonaro már a múlt csütörtökön bejelentette, hogy együttműködési megállapodást írnak alá, és ennek értelmében Washington műholdak fellövésére veheti majd igénybe a Brazília északi államában, Maranhaóban lévő alcantarai űrközpontját. A két politikus regionális, elsősorban Venezuelát érintő kérdéseket is megvitatott. A közös sajtótájékoztatón azonban egyikük sem tért ki a részletekre.