Trump-szlogenekkel állt bíróság elé a maffiavezérrel végző férfi

A Gambino maffiacsalád vezérének meggyilkolásával gyanúsított Anthony Comello úgy jelent meg hétfőn egy New York-i bíróságon, hogy a bal keze tele volt firkálva Trump-szlogenekkel.

A huszonnégy éves Comello tenyerére az volt firkálva, hogy MAGA forever (örökké MAGA) és United We Stand MAGA (egységesek vagyunk MAGA). A MAGA egy rövidítés a Make America Great Againre (tegyük újra naggyá Amerikát), ami Donald Trump szlogenjeként terjedt el a 2016-os amerikai elnökválasztáson. Egy másik felirat is volt a kezén, ami szerint a hazafiak készenlétben állnak. A férfi ügyvédje nem akart nyilatkozni a feliratokról.

A büntetlen előéletű Comellót azzal vádolják, hogy tíz lövéssel végzett a Gambino maffiacsaládot vezető Frank Calival annak otthona előtt. A férfi soha semmilyen összeütközésbe nem keveredett a törvénnyel, és amennyire eddig ki tudták deríteni, kapcsolatai sincsenek a szervezett bűnözéssel. A CBS viszont úgy értesült korábban, hogy Comello és Cali ismerték egymást, és nem voltak különösebben jó viszonyban, mert Cali nem nézte jó szemmel, hogy Comello az unokahúgára nyomul.

Anthony Comello Says He Shot Gambino Leader Because He Feared for His Life https://t.co/dB9YIF9qfW pic.twitter.com/Oz4bi7ByEI