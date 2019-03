Brexit: Theresa May csak rövid hosszabbítást kérne

Még mindig nem lehet biztosan tudni, hogy mi lesz Theresa May hivatalos levelében, amiben a csütörtök-pénteki EU-csúcs előtt a brexit eredeti, március 29-i határidejének módosítását fogja kérni a tagországoktól. A brit miniszterelnöki hivatal azonban a BBC szerint jelezte, hogy a kormányfő csak rövid halasztást fog kérni.

Kedden brit kormányzati forrásokból azt mondták, hogy May június 30-ig kér majd halasztást, de nyitva akarja hagyni az ennél jóval hosszabb halasztás lehetőségét is.

Fotó: Toby Melville Theresa May

Szerdán a források arra utaltak, hogy hosszabb halasztásról nem lesz szó. A Downing Street-i források szerint kell még egy kis időt adni a brit alsóháznak, de a britek már lassan három éve várják, hogy mi lesz. „Elegük van abból, hogy az alsóház nem tud dönteni, és a miniszterelnök is osztja a frusztrációjukat" – nyilatkozta az egyik forrás, ami alapján Theresa May teljes egészében az alsóházra próbálja áttolni a felelősséget a kialakult helyzet miatt.

May eredetileg azt mondta, akkor lenne szükség egy rövidebb, június 30-ig tartó hosszabbításra, ha a brit alsóházban támogatnák a már kétszer leszavazott brexitmegállapodását. Minden más esetben hosszabb halasztást vetített előre.

Múlt kedden utasították el másodszor is óriási többséggel May EU-val kialkudott megállapodását a brit kilépés feltételrendszeréről. Januárban az első szavazáson 230 fős, most 149 fős többséggel szavazták le a megállapodást. Aztán a brit képviselők egy jogilag nem mindent felülíró döntéssel azt szögezték le , hogy nem akarnak megállapodás nélküli, rendezetlen brexitet, csütörtökön pedig megszavazták, hogy a kormány a március 29-i határidő meghosszabbítását kérje az EU-tól.

May a két korábbi bukás ellenére várhatóan egy harmadik szavazást is ki akart volna írni az általa javasolt megállapodásról még a héten. Erre azonban nem volt lehetősége, mivel John Bercow brit alsóházi elnök hétfőn bejelentette, nem tarthat harmadszor is szavazást az EU-s kilépés feltételrendszeréről szóló megállapodásáról a mostani formájában. Bercow 1604-ig visszanyúló szabályokra hivatkozva döntött. Szerinte nagyobb változtatások nélkül nem lehet újból szavazni a megállapodásról, ha azt korábban már elutasították.

Azt nem zárták ki kormányzati források, hogy az EU-csúcs után, a jövő héten – vagyis napokkal a brexit eredeti dátuma előtt – mégis megpróbálkozzon egy újabb szavazással May (akár úgy, hogy a halasztás miatt valamilyen változtatás kerülne a megállapodásba). Korábban azt mondták kormányzati források, hogy ezt csak akkor tenné meg, ha sikerül többséget összekaparnia a megállapodás mögött előzetesen.

Michel Barnier, az EU brexitügyi főtárgyalója már elmondta, hogy konkrét tervet is várnak a britektől, hogy mire kérnének hosszabbítást a britek. Bármilyen halasztási kérelmet a 27 többi tagországnak egyhangúan kell jóváhagynia.

Arra utaló jelek is vannak, hogy nem a hét végi csúcson döntenének a tagországok a halasztásról.

Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke már utalt arra, hogy a csütörtök-pénteki EU-csúcson kívül lehet majd egy extra brexitcsúcs is a jövő héten. Azt újra leszögezték, hogy a kilépési megállapodást nem tárgyalják újra.