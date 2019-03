Hazahívták Magyarországról a palesztin nagykövetet

Telefonon hívták fel a palesztin hatóságok Rada Csaba ramallahi misszióvezetőt, hogy kifejezzék tiltakozásukat a magyar kormány jeruzsálemi külgazdasági központnyitása ellen. Sőt, haza is rendelték nagykövetüket Budapestről a lépés miatt, írja az aa.com-ra hivatkozva a HVG.

Mindennek előzménye, hogy Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter és Benjamin Netanjahu külgazdasági képviseletet nyitott meg Jeruzsálemben. Az esemény után Szijjártó arról beszélt, a magyar nagykövetség nem költözik Jeruzsálembe, marad Tel-Avivban, hiszen ezt az EU-s kötelezettségvállalásaink és a nemzetközi jog passzusai is indokolják.

Benjámin Netanjahu szerint rendkívüli jelentőségű az iroda megnyitása. Emlékeztetett arra, hogy négy héttel ezelőtt Orbán Viktor miniszterelnök látogatást tett Jeruzsálemben, és a kormányfő akkor jelentette be a képviselet megnyitását. Netanjahu úgy vélte, a Magyarország és Izrael közötti kapcsolat, barátság soha nem volt olyan erős, mint most, ahogyan a kereskedelmi kapcsolatok sem voltak olyan szorosak, mint jelenleg. Emellett a két ország több területen is hatékonyan együttműködik, mondta.

Az izraeli kormányfő megköszönte, hogy Magyarország kiáll Izrael mellett a nemzetközi fórumokon, valamint határozottan fellép az antiszemitizmus ellen.

Ráadásul David B. Cornstein budapesti amerikai nagykövet is csatlakozott David Friedmanhoz, az Egyesült Államok izraeli – jeruzsálemi – nagykövetéhez, Szijjártóhoz és Netanjahuhoz, hogy részt vegyen a hivatalos megnyitón. Az Egyesült Államok budapesti nagykövete pedig arról beszélt az eseményen, hogy ez egy

újabb pozitív fejlemény, amely más országokat is, köztük a Visegrádi Négyeket és másokat is arra indít majd, hogy további lépésekkel ismerjék el Jeruzsálem központi szerepét Izrael Államban, ahogyan azt az Egyesült Államok tette, amikor saját nagykövetségét átköltöztette a fővárosba.

Palesztina mindezt a palesztinok elleni agresszióként értékelte, ezért tiltakoztak Rada Csabánál és hivatalánál. Ráadásul a Palesztin Nemzeti Hatóság hazahívta Manuel Hassassiant, Palesztina Budapestre akkreditált nagykövetét is.

Emlékezetes, konzultációra tavaly tavasszal is hazarendelték a palesztin nagyköveteket abból a négy uniós tagállamból, így Magyarországról is, melynek képviselői részt vettek a jeruzsálemi amerikai nagykövetség megnyitása előtti ünnepségen.