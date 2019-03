Magyarországra jön a német igazságügyi miniszter

Jövő hétfőn Budapestre jön Katarina Barley német igazságügyi miniszter, értesült az Index. A Németország Szociáldemokrata Pártja (SPD) európai parlamenti listavezetőjének látogatása alighanem üzenetértékű az Orbán-kormány számára, noha Barley az MSZP elnökének meghívására érkezik.

Tóth Bertalan, aki egyébként a magyar szocialisták EP-listavezetője is egyben, Frans Timmermans európai bizottsági alelnök, az uniós szociáldemokraták csúcsjelöltjének februári látogatását követően a német testvérpárt, az SPD listavezetőjét is vendégül hívta. Katarina Barley egy konferencián is részt vesz majd, ahol Európa jövőjének jogállamisági kérdéseit veszi majd sorra előadásában, egyértelművé téve, hogy a májusi EP-választáson Európa szétesése, avagy a közösség értékeinek megmentése a tét.

A német igazságügyi miniszter információink szerint a kormány tagjaival, így magyar kollégájával, Trócsányi Lászlóval (aki eközben a Fidesz EP-listavezetője) nem találkozik majd.

Úgy tudjuk egyébként, hogy Katarina Barley látogatására időzítve egy közös SPD–MSZP Facebook-kampány is elindul, amelyben a németországi magyarok választási részvételére buzdítanak majd.