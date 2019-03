Telehintik Kazahsztánt Nazarbajev nevével

35 év után úgy mondott le Kazahsztán elnöki posztjáról Nurszultan Nazarbajev, hogy a 2010-es törvény alapján továbbra is övé a „Haza Atyja” (Elbaszi) cím, így a 79 éves politikusnak továbbra is lesz beleszólása a volt szovjet tagköztársaság sorsába – írta a Newsru.com.

Erről a 2,7 millió négyzetkilométeres ország ideiglenes államfője biztosította a parlamentet szerdai beszédében. Kaszim-Zsomart Tokajev azt is javasolta, hogy

Kazahsztán városainak fő utcáit, a megyei központokat ajándékozzák meg Nazarbajev nevével. Fővárosát, Asztanát is Átnevezik Nurszultanná.

Asztana 1997 óta Kazahsztán fővárosa, előtte az ország déli csücskében fekvő Almati volt, amely ma is a legnépesebb települése a 18 milliós országnak.

Nazarbajev túl azon, hogy élete végéig ő és családja mentesül mindenféle büntetőjogi felelősség alól, és javaslatokat tehet Elbasziként a kormánynak, konkrét pozíciói is maradnak:

Ő a nemzetbiztonsági tanács vezetője,

az állampártként működő Nur Otan elnöke,

az alkotmányos tanács tagja.

Nazarbajev korábban is kapott emlékművet Almatiban, Asztanában, több utca viseli a nevét nem csak az országban, de az oroszországi Csecsenföldön, Törökországban és Jordániában is.

Már készült a hatalom utáni hatalomra

2017-ben egy alkotmánymódosítással csökkentették az elnök hatalmát, és átalakították a hatalmi struktúrát úgy, hogy a kormány az elnök helyett a parlament előtt legyen felelős. Ez Nazarbajev számára formaság volt, tekintve, hogy a Nur Otan az ő vezetése alatt állt akkor is – a párt egy időben a parlamentet egyedül birtokolta, többsége most 80 százalékos –, most viszont az átalakítás arra szolgál, hogy az új elnök felett a távozó Nazarbajevnek továbbra is kontrollja legyen – csak ezúttal már a számonkérés elvi lehetősége sincs meg az Elbaszival szemben.