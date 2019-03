Merkel: Lehet szó a brexit rövid halasztásáról

Lehet szó a brit uniós tagság március 29-re tervezett brexit rövid távú halasztásáról, de ehhez a londoni alsóháznak el kell fogadnia a brit kormány és az EU megállapodását a brexit feltételeiről - mondta Angela Merkel német kancellár csütörtökön a szövetségi parlamentben a délután kezdődő brüsszeli uniós csúcson képviselendő német álláspontot ismertető beszédében.

A kancellár elmondta, amennyiben nem sikerül elfogadni a megállapodást, vagy nem is szavaznak róla az alsóházban, újabb EU-csúcs összehívására lehet szükség március 29. előtt, írja az MTI.

Merkel szerint az utolsó pillanatig küzdeni kell a megegyezésen alapuló, rendezett brexitért, mert Németországnak, illetve az EU-ban maradó 27 tagállamnak és a közösségből távozó országnak is ez az érdeke.

Theresa May brit kormányfő szerdán közölte, hogy rövid halasztásra lehet szükség brexit-ügyben.

A csütörtök-pénteki EU-csúcs előtt Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke is azt mondta, lehetségesnek tartja a brexit március 29-i dátumának rövid meghosszabbítását – annak függvényében, hogy megszavazzák-e a brit képviselők az alsóházban Theresa May miniszterelnök kilépési megállapodását, amit korábban kétszer is óriási többséggel utasítottak el.