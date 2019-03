A 2017-es 40 százalékról 2018-ban 45 százalékra emelkedett azoknak a Németországban élő menekülteknek az aránya, akik megbuktak az integrációs tanfolyamokon, írja a DW. Tavaly 202 ezer menekült vett részt ilyen, nyelvtanulással is járó tanfolyamon, közülük 93,5 ezren megbuktak. Az adatokat a szélsőjobboldali AfD (Alternatíva Németországért) párt szerezte meg a német bevándorlásügyi hivataltól.

Fotó: Ajpek Orsi

A tanfolyam célja, hogy utána középfokon tudjanak németül beszélni a menekültek, és megismerjék a helyi normákat. Az egyik előadásnak „Élet Németországban” a címe.

A Die Weltben megjelent adatok szerint a kurzusokon a résztvevők legnagyobb része, 40 ezer ember volt szír, őket az afgánok, irakiak követték, majd negyedik helyen az unión belül vándorló románok álltak. Őket a törökök és végül a bolgárok követik.

A német sajtóban többször jelentek meg kritikák a tanfolyamok minőségével kapcsolatban, ami miatt a bevándorlási hivatal vizsgálatokat is indított, és kiderült, hogy a képzéseket szervező cégek több esetben lenyúlták az állami támogatást, de nem teljesítették a törvényi kötelezettségeiket. Volt olyan cég is, akik pénzért engedték át a résztvevőket a vizsgán. A bevándorlási hivatal 19 tanfolyamot szervező céggel meg is szüntette az együttműködést.

De jelentek meg kritikák a tanfolyamokra vonatkozó, nem elég részletes jogszabályról is, amiben még egy olyan alapvető dolgot sem sikerült tisztázni, hogy hány alkalmat hiányozhatnak a résztvevők. Emiatt a tanfolyamokat szervező cégek és a tanárok hatáskörébe tartozik, hogy mennyit engednek meg.