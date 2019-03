Összeütközött két busz Ghánában: legalább 60 halott

Összeütközött két autóbusz Ghána középső részén, legalább hatvanan meghaltak - közölte rendőrségi forrásokra hivatkozva az MTI.

A baleset a fővárostól mintegy 430 kilométerre történt, az ország középső részén fekvő Kelet-Bono tartományában, Kitampo városában történt. A baleset után 28 embert vittek kórházba, és többen válságos állapotban vannak.

Ghana -Techiman - Kintampo road.



Two cars collided



Police and fire service got there by 1:30am.



50 persons in one, bus. 11 rescued. 32 burnt beyond recognition.



Over 30 persons in the other bus confirmed dead."

Moaning with Ghana.*** pic.twitter.com/ymRPntCwX2

