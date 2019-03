Öt országban vert át mindenkit a kamu boncolóorvos

Akár négy év börtönt is kaphat az a holland férfi, aki évekig patológusként dolgozott, pedig nincs is orvos diplomája, a papírjait hamisította. Még a Germanwings-katasztrófa áldozatainak hozzátartozóit is felkereste, akiket teljesen összetört a hír, miután megtudták, hogy egy csalóval volt dolguk.

Peter B törvényszéki patológusként dolgozott. A holland halottkémeket összefogó egyik szakmai szervezet elnökeként az ötvenes éveit taposó férfi megbecsült tagja volt a szakmának. Még a holland rendőrakadémián is oktatott. Aztán négy évvel ezelőtt történt valami.

Kiderült, hogy Peter B közönséges csaló, semmi köze a patológiához, nem is orvos.

A brit Guardian szerint B.-t az buktatta le, hogy nem tudta megmérni valakinek a vérnyomását.

A botrány, hogy egy, a szakmájában viszonylag ismert patológus valójában csaló, 2015 nyarán robbant. 2015 augusztusában a rendőrakadémia, ahol B. is dolgozott, információt kapott arról, hogy a férfi nincs is orvosként regisztrálva. Egy olyan egészségügyi intézmény adta a tippet az akadémiának, ahol valakinek szemet szúrt, hogy B. bizonytalan abban, hogyan mérje meg a vérnyomását valakinek.

Az akkor 54 éves férfit a patológusokat összefogó szakmai szervezet nem rúgta ki azonnal, úgy voltak vele, hogy megvárják a nyomozás végét, addig csak felfüggesztették a pozíciójában.

Politikai pályán is kipróbálta magát

Ám hiába az ártatlanság vélelme, mert már akkor nyilvánvaló volt, hogy B. nagypályás csaló, amikor még csak elkezdődött a nyomozás. A sajtóban például megszólalt egy helyi liberális párt korábbi vezetője, Kees Olieman, aki elmondta: évekkel korábban B. politikai babérokra tört, a kis párt vezetője akart lenni, ám amikor jobban utánanéztek a múltjának, kiderült, hazudott.

Azt kamuzta, hogy biztonsági szakértő, aki a holland királynő 2002-ben elhunyt férjének, Claus hercegnek a temetésén is dolgozott, a biztosításért felelt, ám kiderült: semmi köze a biztonsági szakmához. Az igaz, hogy dolgozott ugyan egy biztonsági cégnek Enschede városában, de onnan éppen azért rúgták ki, mert megtudták: nincs is olyan végzettsége, amiről a felvételikor azt állította, hogy van. A cégnél az érdeklődő újságíróknak anno azt is elárulták, hogy nem tudnak arról, hogy B. valaha is részt vett volna Claus herceg temetésének biztosításában.

Mindenben hazudott nekünk, amíg velünk volt

– nyilatkozta erről az időszakról Kees Oliemann.

Igaz, a párt, ahonnan kirúgták, amúgy is hemzsegett a csalóktól. A Liberal Ede nevű szerveződés 1999-ben alakult, de 2006-ban az egész úgy ahogy összeomlott, miután egy évvel korábban kiderült, hogy egy csomó tagja hamis adatokat adott meg a végzettségével kapcsolatban. Peter B. egyike volt ezeknek a tagoknak, tehát végülis jól illett az illusztris társaságba. Akkor egyébként nem csak a biztosításhoz értett, de azt állította, hogy jogból is mesterdiplomája van.

A kollégáit sokkolta, amikor kiderült, hogy csaló

Amikor 2015-ben kiderült róla, hogy a patológiához nincs semmi köze, a szakmai szervezet vezetése, amelynek az elnöki pozícióját töltötte be, összezavarodott. "Ledöbbentem, amikor meghallottam. Sokkoló ez az egész, ha igaz" – nyilatkozta az év nyarán a szervezet titkára, Manuela van Roden. Képtelenek voltak elhinni, hogy igazak a vádak, ezért csak felfüggesztették.

Tény, hogy B. nagyot ment, mint orvos.

Nem csak Hollandiában dolgozott patológusként, hanem Németországban, Franciaországban, Nagy-Britanniában és Egyesült Államokban is.

A nyomozás azért is haladt lassan, mert a rendőröknek az összes olyan országból adatokat kellett lekérniük, ahol a csaló megfordult.

Egy holland cikk szerint amikor B. az apeldoorni Rendőr Akadémián dolgozott vendégelőadóként, mint igazságügyi patológus (!), és az intézmény valahonnan fülest kapott, ezért megnézték a diplomáját. Ekkor derült ki, hogy a dokumentum hamisítvány.

Peter B. egy ideig annak a Kanye nevű amerikai cégnek is dolgozott, amelyik a francia Alpokban 2015 márciusában lezuhant Germanwings-gép katasztrófájának helyszínén végzett kutatómunkát. A Germanwings Barcelonából Düsseldorfba tartó járata március végén zuhant le a fedélzetén 144 utassal és 6 fős személyzettel. A gépet a másodpilóta, Andreas Lubitz szándékosan vezette a szikláknak.

Kamuzott a gyászoló családnak

A kamuorvos később felkereste otthonában az egyik elhunyt nő, Iris családját. Az áldozat édesanyjának előadta, hogy sok ezer holttestet vizsgált már, de Iris szerinte különleges volt. Hogy miért, azt nem mondta meg, de ígéretet tett arra, hogy a szülők majd megkapják a lány kabátját és egy fürtöt a hajából. Amikor néhány hónap múlva a szülők hallották a médiában, hogy Peter B. csaló, teljesen összetörtek. Úgy érzik, soha nem fogják megtudni, mi történt a lányukkal, mert a férfi valószínűleg hazudott nekik. A Kanye ugyanis azt állítja, hogy Peter B. nem vett részt a Germanwings-es tragédia utáni kutatásban.

A tárgyaláson elég morbid dolgok is elhangzottak. Kiderült, hogy B.-t tisztelték ugyan patológus kollégái, de a névjegykártyán feltüntetett mottóját azért furának találták. A mottó így szólt: "Testeket nyitok ki, hogy ügyeket zárjak le."

A bíróságon Peter B. esküdözött a hozzátartozóknak, hogy nem hazudott Irisről, és a valóságot mondta. Azt viszont elismerte, hogy csalt. Hamisított diplomákat, mindössze azért, mert tudta: minél magasabb a végzettsége, annál több pénzt kap. A külföldi munkákat is a pénz miatt vállalta el. Azt is felhozta védekezésképpen, hogy az apjának is meg akart felelni, aki csak akkor figyelt fel rá, ha valamit elért, például ha jól teniszezett. De a bíró azon kérdésére, hogy mégis minek kellett átvernie ennyi embert, nem nagyon tudott érdemi magyarázatot adni.

A vádat képviselő ügyész négy év letöltendő börtönbüntetést kért a kamuorvosra, heteken belül ítélet várható.

Peter B. története azért is érintette kínosan a szakmát, mert 2016-ban kiderült, hogy az előző évben (tehát amikor a férfi lebukott) 20-25 esetben valószínűleg téves halottkémi vizsgálat miatt nyilvánítottak bűnügyi nyomozásokat sikertelennek. Igaz, ezeket a tévedéseket nem B.-vel hozták összefüggésbe.

A holland eset nem egyedi, a közelmúltban egy olasz csaló bukott le, ő is orvosnak hazudta magát. Plasztikai műtéteket vállalt Romániában, miközben valójában parkolóőr volt. Az ő ügyében még egy csattanó is volt: az eljárás során hivatkozott egy ügyvédre, csakhogy róla is kiderült, hogy kamuügyvéd.

(Borítókép: Mentőcsapat dolgozik a Germanwings Airbus A320-as baleset helyszínén, a franciaországi Seyne településhez közel, 2015. március 30-án. Fotó: Claude Paris / AFP)