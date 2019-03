Túl drága az oroszoknak a beígért hiperszonikus rakéta

Nagyot mindott Vlagyimir Putyin a hiperszonikus rakétájukról, amely nukleáris meghajtású, és állítólag korlátlan a hatótávolsága. Amerikai lapok hírszerzési forrásokra hivatkozva azt írják, hogy Oroszországnak túl drága a fegyver kifejlesztése, és most még csak két rövidebb teszten vannak túl, amelyek mindegyike meghibásodással ért véget.

A leghosszabb tesztrepülés csupán 35 kilométeres volt

Alig másfél hónapja azt írtuk, hogy két éven belül lesz kész a hangsebesség akár ötszörösével is repülni képes pusztító szerkezet, ám most az amerikai lapok azt írják, hogy az eszköz véglegesítéséhez akár egy évtizedre is szükség lehet.

Az biztos, hogy az oroszok sok pénzt költenek a hiperszonikus eszözökre, és van már egy ilyen rendszerük, az Avangard, amely állítólag a sűrű légrétegekben 1600-2000 fokos tűzgolyóvá felhevülve, a hangsebesség több mint hússzorosával, meteoritként halad a célja felé.

Az Avanard várhatóan 2020-ra lesz bevetésre kész, és így Oroszorrszág ezen a fejlesztési területen megelőzheti mind Kínát, mind az Egyesült Államokat.