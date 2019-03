Weber: Az üzenet világos, mindenki úgy magyarázza, ahogy akarja

Egyértelmű döntést hozott a Fidesz tagságának felfüggesztésével az Európai Néppárt – közölte a 168 órával Manfred Weber. A pártcsalád bizottsági elnöki posztra javasolt jelöltje szerint a helyzet világos: „A felfüggesztés azt jelenti, hogy minden jogodat elveszíted a párt testületeiben.”

Ugyanakkor a képet árnyalta a nyilatkozat további része:

Nem tudom befolyásolni azt, hogy ezt ki hogyan kommunikálja. Mindenki úgy magyarázza, ahogy akarja.

Az én üzenetem világos és egyértelmű.”

Weber azonban üzent a szocialista frakciót vezető Hans Timmermansnak is, mondván az EPP döntése után hasonló eljárást vár el a másik oldalon Máltával és Romániával szemben is. „Aggasztó fejlemények vannak Európában, ezért is van szükségünk egy kötelező erejű jogállamisági mechanizmusra.”

Weberrel ellentétben a Fidesz kommunikációja a felfüggesztéssel kapcsolatosan arra épül, hogy az a párt saját döntése volt. Korábban Orbán Viktor közölte: „A kezemben volt a kilépési levél. Ha kizárásról döntöttek volna, akkor kilépünk, én így ültem ott.”