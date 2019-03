Brexit: a brit alsóház magához ragadta a kezdeményezést

A brit alsóház megint látványosan szembement hétfőn késő este Theresa May miniszterelnökkel, és megszavazta 329-302-re azt a módosítót, amivel a képviselők saját kezdeményezéssel egy sor indikatív szavazást napirendre tűzhetnek szerdán a brexitről, és véleményt mondhatnak arról, melyik alternatívát tudnák többséggel támogatni.

Alapvetően a kormány határozza meg, hogy milyen indítványoknak biztosít vitát és szavazási lehetőséget, ezt vették most ki a kezéből szerdára a képviselők. Végül a kormány így módosított indítványát 327-300-ra szavazták meg.

Az újabb óriási pofont begyűjtő May korábban elmondta, hogy nem támogatja az egyébként egy tory képviselő által jegyzett, de pártokon átívelő módosítót, és azt akarta elérni, hogy a konzervatívok szavazzanak ellene. Ettől még források szerint nagyon is számoltak azzal, hogy átmehet ez a módosító javaslat, aminek a kormány azzal próbálta elejét venni, hogy maga is felajánlott különböző véleménynyilvánító szavazásokat a hétre a képviselőknek.

A módosító támogatói ezt azonban azzal utasították el, hogy nem bíznak abban, hogy a kormány az összes lehetséges brexitalternatíváról hajlandó lenne szavazást kiírni.

A szavazás közben derült ki, hogy a kormány egy újabb minisztere, Richard Harrington lemondott, mert nem volt hajlandó May iránymutatásának megfelelően szavazni. Később két másik miniszter is távozott. Végül a miniszterekkel együtt harminc tory képviselő fordult szembe Theresa Mayjel.

A BBC szerint így a szerdai vitán, majd szavazásokon olyan alternatív javaslatokról mondhatnak véleményt a képviselők, amik között ott lehet May már kétszer nagy többséggel leszavazott megállapodása mellett akár:

a brexit visszavonása,

egy újabb népszavazás,

May megállapodása kiegészítve azzal, hogy vámunióban maradnának a britek,

May megállapodása plusz a vámunió, kiegészítve hozzáféréssel a közös piachoz,

kanadai típusú szabadkereskedelmi megállapodás,

rendezetlen kilépés.

Ezzel az alsóház maga próbálhat meg valamilyen alternatív brexitforgatókönyv mögé többséget felsorakoztatni. Először derülhet ki, hogy ennyi féle opcióból melyik elfogadása tudna reális eséllyel többséget kapni az alsóházban – vagy akár az is, hogy egyik sem.

May korábban azt is jelezte már, hogy a kormány egyik szavazást sem tekintené magára nézve kötelező érvényűnek

– például ha az szembemenne a toryk programjával –, de „konstruktívan együttműködne" a képviselőkkel. A jelzésértékű szavazások nem kötelezik a kormányt lépésre, de ettől még elég komoly súlya lehet, hogy a képviselők melyik javaslat mögött tudnak esetleg felsorakozni. Eddig ugyanis csak abban értettek egyet, mit nem szeretnének: May megállapodását, és a rendezetlen kilépést is leszavazták már többször is.

Jeremy Corbyn, a Munkáspárt vezetője a hétfői szavazás után azt mondta, hogy a kormánynak komolyan kell vennie az elkövetkező folyamatot. A felmerülő alternatívák között pedig annak is ott kellene lennie szerinte, hogy bármilyen megállapodásról megerősítő népszavazást is tartsanak.

May korábban azzal érvelt a módosító ellen, hogy ez a lépés veszélyes precedenst teremthet (habár ez alapvetően megint azt mutatta meg, mennyire nincs már kellő befolyása Maynek a pártja felett, ami egy másik miniszterelnök esetében nem feltétlen lenne így). A szavazás után a kormány közleményben azt írta, hogy ez felborítja az egyensúlyt a demokratikus intézmények – vagyis az alsóház és a kormány – között. Arra kérték a képviselőket, hogy legyenek realisták a felmerülő lehetőségeknél, hogy azok olyanok legyenek, amikről az EU is hajlandó lenne tárgyalni. Ha pedig ezekhez hosszabb halasztásra lenne szükség, akkor vegyék figyelembe, hogy ebben az esetben EP-választásokat is tartaniuk kellene.

Csak a partvonalról nézheti

May rettentő kínos helyzetbe került azzal, hogy az alsóház kivette a kezéből a szerdai szavazásokat. Abban reménykedhet, hogy amennyiben a képviselők esetleg nem tudnak alternatív javaslatok mögött sem többséget felmutatni, akkor újult erővel mutogathatna az alsóházra, hogy az nem képes semmit megszavazni, és megint a saját megállapodását ajánlhatná fel.

Viszont ahogy a Sky News is kiemelte, amennyiben bármelyik másik alternatívát megszavazza az alsóház többsége, akkor a kormány meglehetősen nehéz helyzetbe kerülne, amennyiben nem abba az irányba próbálná utána kormányozni a brexitfolyamatot.

Egy másik, munkáspárti módosítót 314-311-re szűken elutasítottak hétfőn este. Ez azt fektette volna le, hogy a kormánynak egy héttel a brexit elhalasztott dátuma előtt szavazást kellett volna kiírnia arról, hogy akarnak-e a képviselők rendezetlen kilépést, vagy pedig inkább további hosszabbítást kérnek az EU-tól.

Nem tudott előállni újabb szavazással

May hétfőn korábban kijelentette, hogy továbbra sincs meg a többség a kétszer már leszavazott, az EU-s kilépés feltételrendszerét rögzítő brexitmegállapodása elfogadásához. Ezzel a kommentárok szerint eldőlt lényegében, hogy kedden nem tartanak róla harmadik szavazást is az alsóházban.

May azonban azt ígérte, hogy a következő napokban is még megpróbál meggyőzni képviselőket, és nem mondott le arról, hogy a héten megtartsanak egy ilyen szavazást. A brit alsóház március közepén utasította el másodszor is óriási többséggel May EU-val kialkudott megállapodását. Januárban az első szavazáson 230 fős, a másodikon 149 fős többséggel szavazták le a megállapodást.

May hétfőn számolt be hivatalosan a képviselőknek a csütörtök-pénteki EU-csúcson elért fejleményekről. A britek halasztási kérelme után a brexit kétlépcsős elnapolását javasolták az uniós vezetők Maynek, aki elfogadta a feltételeket.

Ezek alapján ha lenyomná a kilépési megállapodást a brit parlament torkán péntekig, akkor annak feltételei szerint lépnek ki, de május 22-ig maradhatnának az EU-ban. Ha nem, április 12-ig kapnának haladékot, és addig dönteniük kell, hogy a rendezetlen kilépést akarnak, vagy pedig hosszabb halasztást választanak, de akkor EP-választást kell tartaniuk májusban.

A szerdán a kormány kezéből kivett véleménynyilvánító szavazásokkal az alsóház megmutathatja, hogy milyen opciót lennének hajlandóak többségében támogatni a képviselők. Ha pedig egy hosszabb halasztást kérnek, és kapnak, akkor ezek alapján az eddigihez képest egészen új irányba is elindulhat akár a brexitfolyamat.

May azt is elmondta, hogy a kormány a brit törvényekben hivatalosan is meg akarja változtatni a brexit március 29-i, eredeti dátumát, így pedig április 12-én este 11 óra lenne a legkorábbi kilépési időpont. Erről is szerdán szavaztak volna az alsóházban. Viszont szerinte a múlt heti EU-csúcson született jogi döntés a brexit új határidőiről pénteken hatályba lépett, és a nemzetközi jog alapján is hatályossá vált, mivel a döntést az Egyesült Királyság is elfogadta. A Reuters szerint pedig azzal is érvelt, hogy ha a képviselők valamiért leszavaznák ezt a módosítást, akkor azzal „jogi zavart és káros bizonytalanságot" okoznának, de nem érintenék a brexit dátumának módosítását.

A brexit hétfő délelőtti állását podcastunkban is átbeszéltük: