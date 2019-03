A múlt héten újból fordult a kocka a brit kilépéssel, a brexittel: az Európai Unió vezetői világos határidőket szabtak a brit parlamentnek, hogy eldöntse, hogyan akarja elhagyni az EU-t. Ha elfogadják Theresa May miniszterelnök kétszer is leszavazott javaslatát, akkor május 22-ig maradhatnak az EU-ban. Ha nem, akkor április 12-ig határozniuk kell: rendezetlen kilépést szeretnének, vagy új lappal kezdeni az egészet, ebben az esetben pedig hosszabb halasztást kérni – de EP-választásokat rendezni. Theresa May elfogadta a feltételeket.

Hétfőn este Theresa May bejelentette, hogy nincs meg a többség az EU-s kilépés feltételrendszerét rögzítő brexitmegállapodása elfogadásához. A következő napokban azonban még megpróbál meggyőzni képviselőket, és nem mondott le arról, hogy a héten megtartsanak egy ilyen szavazást.

Közben lesz szavazás egy olyan módosítóról, ami alternatív javaslatokról engedne szavazást az alsóháznak. A brit képviselők így kinyilváníthatnák, hogy milyen verzió mellett tudnak többségében felsorakozni.

Szerdán pedig a brit alsóház hivatalosan is szavazhat a pénteki kilépési dátum EU által jóváhagyott elhalasztásáról. Theresa May úgy érvelt, hogy a brexit eredeti, március 29-i dátuma már mindenképpen módosul, a múlt heti EU-csúcson született jogi döntés a brexit új határidőiről pénteken hatályba lépett, és a nemzetközi jog alapján is hatályossá vált, mivel a döntést az Egyesült Királyság is elfogadta.

A sokféle érdek által szétszabdalt vitában nemcsak azt nehéz megjósolni, hogy mi lesz a brexit végkifejlete, de még a következő napok is tartogathatnak meglepetéseket. Továbbra is majdnem minden lehetséges: megallapodásos brexit, rendezetlen brexit, halasztás hónapokra-évekre, de még a kilépés visszavonása is.

A politika rovat Kibeszélőjének negyedik adásában Iván András külpolitikai újságíró, Kugyela Tamás, az EUrologus brüsszeli szerzője és Csurgó Dénes, a gazdaság rovat újságírója járta körül a gyorsan változó helyzetben, hogy

miként jutott ebbe a mostani nevetségesen elkeserítő helyzetébe Nagy-Britannia,

melyik lehetőségnek mekkora az esélye,

hogyan gondolkodhatnak a politikusok Londonban és Brüsszelben,

mit jelentene egy rendezetlen kilépés,

miben áll a sokat emlegetett ír-északír biztosíték,

és mire számíthatnak a kint élő magyarok a brexit után.

