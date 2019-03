Kemény brexitpárti tory: May megállapodása is jobb, mintha nem lenne kilépés

Több kemény brexitpárti tory, köztük az egyik vezető alakjuk, Jacob Rees-Mogg is utalt arra, hogy esetleg támogathatja Theresa May kormányfő kétszer már nagy többséggel leszavazott megállapodását, ha arról újra döntenének az alsóházban. „A rendezetlen kilépés is jobb, mint May megállapodása, de May megállapodása jobb, mintha egyáltalán nem lépnénk ki" – jelentette ki Rees-Mogg.

Azonban May még így is elég messze van attól a 75 képviselőtől, amennyit minimum meg kellene győznie a megállapodás legutóbbi leszavazásához képest. A brit alsóház március közepén utasította el másodszor is óriási többséggel May EU-val kialkudott megállapodását. Januárban az első szavazáson 230 fős, a másodikon 149 fős többséggel szavazták le a megállapodást.

A May kormányát a 2017-es előrehozott választások óta támogató északír unionisták viszont a Sky News szerint inkább támogatnának egy hosszabb halasztást, mint a miniszterelnök brexitmegállapodását.

A délelőtti kormányülés után May szóvivője azt mondta, hogy csak akkor tartanak egy harmadik szavazást is May kétszer elbukott megállapodásáról, ha úgy látják, van esély a megszavazására. Addig pedig továbbra is próbálnak támogatókat szerezni az eddig ellenkező képviselők között. Állítólag csütörtökben gondolkoznak a miniszterelnök környezetében, hogy akkor még meg lehetne tartani egy szavazást a megállapodásról.

A britek halasztási kérelme után a brexit kétlépcsős elnapolását javasolták az uniós vezetők Maynek, aki elfogadta a feltételeket. Ezek alapján ha lenyomná a kilépési megállapodást a brit parlament torkán péntekig, akkor annak feltételei szerint lépnek ki, de május 22-ig maradhatnának az EU-ban. Ha nem, április 12-ig kapnának haladékot, és addig dönteniük kell, hogy rendezetlen kilépést akarnak, vagy pedig hosszabb halasztást választanak, de akkor EP-választást kell tartaniuk májusban.

A kormány a brit törvényekben hivatalosan is meg akarja változtatni a brexit március 29-i, eredeti dátumát, így pedig április 12-én este 11 óra lenne a legkorábbi kilépési időpont. Erről is szerdán szavaztak volna az alsóházban.

Szerdán jöhet a szavazáscunami

Szerdán lesznek viszont azok a véleménynyilvánító szavazások is, amiket az alsóház tarthat különböző brexitalternatívákról. A brit alsóház megint látványosan szembement hétfőn késő este Mayjel, amikor megszavazta azt a módosítót, amivel a képviselők saját maguk napirendre tűzhetnek szerdán egy sor indikatív szavazást a brexitről, és véleményt mondhatnak arról, melyik alternatívát tudnák többséggel támogatni.

Alapvetően a kormány határozza meg, hogy milyen indítványoknak biztosít vitát és szavazási lehetőséget, ezt vették most ki a kezéből szerdára a képviselők. May hétfőn azt mondta, nem tartja kötelező érvényűnek ezeket az indikatív szavazásokat. Azonban a szóvivője a keddi kormányülés után azt mondta, hosszasan beszélték meg a hétfő esti szavazást, és a kormányfő megismételte, hogy konstruktívan együttműködik a folyamattal.

A brit alsóház házelnöke bejelentette, hogy kedden estig adhatnak be javaslatokat a képviselők, hogy miről akarnak indikatív szavazásokat szerdán. A szavazások pontos menetét majd szerdán határozzák meg.

May lemondása is a pakliban?

Arról is érkeztek hírek, hogy Theresa May szerdán délután ötkor a befolyásos 1922 bizottság előtt beszél majd. A Konzervatív Párt alsóházi frakciójának rendkívül befolyásos testülete intézi többek között a bizalmatlansági indítványokat, és a jelöltállítást, ha pártvezetőt kellene állítani. May ellen azonban decemberben elbukott már egy párton belüli bizalmatlansági indítvány, és ilyet legközelebb egy év múlva lehetne benyújtani ellene.

Az 1922 bizottság felkereséséről a Sun egyik szerkesztője ettől még azt írta, hogy a toryk között azt találgatják, hogy May esetleg ezen jelöli-e ki, mikor mond le a posztjáról. A Reutersnek egy képviselő névtelenül azt mondta, hogy a lehetőségek között ott van, hogy May megmondja, meddig maradna miniszterelnök.

A CNN azt találgatta, hogy esetleg akkor ajánlhatná fel a távozását May, ha ez kellene a megállapodás megszavazásához. Az elmúlt napokban már több képviselő is pedzegette, hogy ebben az esetben esetleg beállhatna a megállapodás mögé. May pedig korábban a bizalmi szavazás előtt már kijelentette, hogy a következő választáson már nem ő vezetné a torykat.

May pozíciójáról azonban már hétvégén is elindultak találgatások, és akkor a Downing Street tagadta, hogy bármi ilyenről szó lenne.