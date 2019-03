Azt hiszi, most már TÉNYLEG vége az Iszlám Államnak?

Miért van ennyi terrorista Szíriában? Például azért, mert a diktátornak elemi érdeke volt, hogy ne a Nyugat számára valódi alternatívának számító mérsékelt ellenzék nőjön a nyakára. De az Öböl-államok is bekavartak.

Az Iszlám Állam az utolsó szíriai zárványának elfoglalását követően továbbra is több ezer aktív harcost tart fegyverben Irakban és Szíriába.

- közölte a nemzetközi terrorellenes koalíció helyettes parancsnoka keddi online sajtótájékoztatóján. A brit Christopher Ghika szerint a szélsőségesek ugyanis stratégiát váltottak, és földalatti mozgalommá akarják átszervezni magukat, mely gerillaháborúban ássa alá a térség biztonságát és stabilitását, illetve hátráltatja a régióban épp beinduló újjáépítési munkálatokat. Ez a váltás nem okozhat túl nagy nehézséget az Iszlám Állam vezetésének, hiszen a szervezet eleve a 2003-as iraki háborút követően az ország szunnita kormányzóságaiban szárba szökkenő gerillamozgalomból nőtte ki magát 2014-re kvázi-állammá.

Ghkia szerint a koalíció továbbra sem találja az Iszlám Állam vezetőjét, Abu Bakr al-Bagdadit, de elemzők azon a véleményen vannak, hogy Bagdadi jelentősége lecsökkent a szélsőségesek soraiban - részben valószínűleg az egységes parancsnoki struktúra felbomlása, és a kisebb sejteken alapuló gerillataktika miatt.

Az amerikai támogatású kurd-arab fegyveres koalíció, a Szíriai Demokratikus Erők (SDF) szombaton hirdetett győzelmet az Iszlám Állam felett a kelet-szíriai Baghúz település felszabadítását követően.

Ezzel a Kalifátus elveszítette az összes általa birtokolt területet.

Ghika mindemellett figyelmeztetett, a területi ellenőrzés elveszítése ellenére a dzsihadisták továbbra is veszélyt jelentenek. Az Iszlám Állam életben, illetve szabadlábon maradt hívei most Szíria és Irak más térségeibe próbálnak eljutni - a koalíciós erők Ghika ígérete szerint mindent megtesznek ennek megakadályozására. Azonban az IS keddre virradóra máris jelezte, hogy ez az elszigetelés egyelőre nem működik, hiszen a két és fél évvel ezelőtt elvesztett észak-szíriai Manbídzs térségében hajtottak végre merényletet követtek el egy SDF-ellenőrzőpontnál, és öltek meg hét kurd harcost.

Az Iszlám Állam sejtjeinek helyzetét megkönnyíti, hogy a szóban forgó területet három több-kevésbé szuverén hatóság ellenőrzi:

a kurdok által vezetett föderáció, melynek hadserege, a Szíriai Demokratikus Erők a nemzetközi koalíció szíriai partnere a polgárháborúban győzedelmeskedő szíriai Aszad-rezsim, mely visszafoglalta az Eufrátesztől délre lévő területeit illetve Irakban értelemszerűen a bagdadi kormány

Ezek a szereplők egymással nem feltétlenül ápolnak szövetségesi viszont, az Aszad-rezsimről ráadásul köztudott, hogy ha érdekei úgy kívánják, akkorigen engedékeny tud lenni a dzsihadistákkal.

