Kanada befogadja a Snowdent bújtató Fülöp-szigeteki nőt

Kanada menedékjogot adott egy Fülöp-szigeteki nőnek, aki 2013-ban Hongkongban bújtatta Edward Snowdent, az amerikai Nemzetbiztonsági Ügynökség (NSA) lehallgatási programját leleplező informatikust - közölte a nőt támogató jótékonysági alapítvány, valamint a CBC kanadai tévé.

Ethan Cox, a montreali székhelyű For the Refugees (A menekültekért) elnevezésű szervezet szóvivője elmondta, hogy támogatásukkal Torontóba érkezik a 42 éves Vanessa Mae Rodel Fülöp-szigeteki menedékkérő és 7 éves lánya. A szervezet egyik ügyvédje azt mondta, hogy még három menedékkérő és két gyermekük vár segítségre. A jótékonysági szervezetet 2016-ban alapította ügyvédek egy csoportja, hogy támogassa a "Snowden angyalai" néven is ismert három menekült családot - írta az MTI.

Annak idején Rodel és öt másik menedékkérő bújtatta Snowdent egy kanadai bevándorlási ügyvéd, Robert Tibbo kérésére. Az amerikai informatikus azután fogadta fel az ügyvédet, hogy ismertté vált, ő leplezte le az amerikai kormány titkos adatgyűjtési programját. Snowden, akit az amerikai titkosszolgálatok kerestek, Fülöp-szigeteki és Srí Lanka-i menekültekkel élt két hétig Hongkong szegénynegyedeiben, mielőtt az orosz fővárosba, Moszkvába menekült.

Az őt bújtató családokat megtorlás fenyegette a hongkongi hatóságok részéről, amikor szerepük az amerikai Oliver Stone rendezte Snowden című film kapcsán kiderült.

Edward Snowden a CBC kanadai televízióban felvételről azt mondta, hogy az őt segítő menedékkérők tudták mit jelent az, ha valaki a vadászok célpontja, ha valakit üldöznek. Ezek az emberek beengedték őt hajlékukba annak ellenére, hogy maguk is szűkös helyen, nagyon szegényes körülmények között éltek. Mindenüket megosztották vele.

Snowden 2013-ban bizonyítékokkal szolgált az NSA lehallgatási programjáról, többek között a külföldi vezetők beszélgetéseinek illegális elektronikus megfigyeléséről. Az amerikai hatóságok elől menekülve, mintegy 20 országhoz, köztük Oroszországhoz fordult menedékkérelemmel. Oroszországban 2014. augusztus 1-jén három évre szóló letelepedési engedélyt kapott, amelyet később ugyanennyi időre meghosszabbítottak a hatóságok.