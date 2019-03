Betiltja az EU a műanyag tányérokat, evőeszközöket, szívószálakat és fülpiszkálókat

Az Európai Parlament (EP) szerdán támogatta az egyszer használatos műanyagok betiltását 2021-től.

A döntést 560 szavazattal, 35 ellenszavazat és 28 tartózkodás mellett fogadta el az uniós parlament. Így 2021-től az alábbi műanyag termékek lesznek betiltva az Unióban:

egyszer használatos evőeszközök (villák, kések, kanalak és pálcikák),

egyszer használatos tányérok,

szívószálak,

fülpiszkálók,

léggömbök pálcikái, és

oxidatív úton lebomló műanyagok, ételtartók és expandált polisztirolból készült poharak.

Az új szabályok a hulladékok újrahasznosításáról is rendelkeznek. Így a tagállamoknak 2029-re a műanyag flakonok 90 százalékát össze kell gyűjteniük, a műanyag palackoknak 2025-re legalább 25 százalékukban, 2030-ra pedig már 30 százalékukban újrahasznosított anyagból kell állniuk.

A jogszabály emellett többek között a dohánygyártók esetében megerősíti a „szennyező fizet" elvet: bevezeti ugyanis a gyártók kiterjesztett felelősségét. Hasonló rendszer lép életbe a halászfelszerelések terén is, ahol ezentúl a gyártók (nem pedig a halászok) tartoznak felelősséggel a tengeren elvesztett halászhálók begyűjtésének költségeiért.

A jogszabály szerint kötelezővé kellene tenni a csomagoláson feltüntetett figyelmeztetést, amely szerint a műanyag füstszűrős cigaretta eldobása káros a környezetre. Ugyanez vonatkozik a műanyag poharakra, a nedves törlőkendőkre, és az intimbetétekre.

„A jogszabály 22 milliárd euróval csökkenti a környezetnek okozott kár összegét - ennyibe kerül 2030-ig a műanyag szemét Európában. Az Uniónak mostantól van egy környezetvédelmi modellje, amelyet a tengerekbe áramló műanyagszemét globális problémája miatt nemzetközi szinten is terjesztenie kell. A bolygó szempontjából ez elengedhetetlen”

– mondta Frédérique Ries belga liberális jelentéstevő.

Az Európai Bizottság adatai szerint a tengerekbe kerülő szemét 80 százaléka műanyag. A jogszabálytervezet által korlátozott műanyagok az összes tengeri szemét 70 százalékát teszik ki. A lassan bomló műanyag felgyűlik a tengereken, óceánokon és a világ és Európa strandjain. A tengeri élőlények – tengeri teknősök, fókák, bálnák és madarak, de halak, kagylók és rákfélék – szervezetében már megjelent a műanyag, amely így az emberi élelmiszerláncban is jelen van.

Korábban már írtunk arról, hogy az EP tavaly ősszel jóváhagyását adta a műanyaghulladék mennyiségének visszaszorítását célzó szigorúbb szabályokról szóló javaslatra. Az Európai Parlament akkor szavazta meg az első álláspontját az ügyről, és többek között azt javasolta, hogy a korlátozások vonatkozzanak a polisztirol étel-csomagolóanyagokra is, és olyan szabályozást terjesztett elő, hogy az uniós országok 2025-ig legalább 25 százalékkal csökkentsék az egyszer használatos poharak fogyasztását, 2025-ig faragják felére, 2030-ig pedig a mostani 20 százalékára a műanyag cigarettafilterekből származó hulladékot.

Ezután tárgyalások kezdődtek az EP és a tagállami kormányokat tömörítő uniós testület, az EU Tanácsa között. Négy hónapig tartott, amíg közösen olyan szöveget alkottak meg, amely a parlamentnek és a kormányoknak is elfogadható.

Az uniós jogszabály most kapta meg a végleges jóváhagyást az Európai Parlamenttől. A műanyagok elleni fellépés egyébként egy viszonylag sikeresnek és népszerűnek mondható környezetpolitikai ügy világszerte, a műanyag zacskók használatát egyre több országban adóztatják keményen vagy tiltják be teljesen, Magyarországon is erre készül a kormány. A jövőt a bioműanyagok jelenthetik, de ezekkel kapcsolatban egyelőre sok a buktató.