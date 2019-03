Nyolc brexitalternatíváról szavazhat a brit alsóház

Eldőlt, hogy összesen nyolc alternatív brexitmegoldásról tarthatnak indikatív szavazásokat a brit alsóházban szerda este. Az alsóház megint látványosan szembement hétfőn késő este Mayjel, amikor megszavazta azt a módosítót, amivel a képviselők saját maguk napirendre tűzhettek szerdán egy sor szavazást a brexitről, és véleményt mondhatnak arról, melyik alternatívát tudnák többséggel támogatni – vagy esetleg egyiket sem.

May hétfőn azt mondta, nem tartja kötelező érvényűnek ezeket az indikatív, vagyis valójában véleménynyilvánító szavazásokat a kormányra nézve. Azonban a szóvivője a keddi kormányülés után azt mondta, May megismételte, hogy konstruktívan együttműködik a folyamattal.

A beadott javaslatok közül John Bercow házelnök végül a BBC szerint ezt a nyolcat választotta ki:

Rendezetlen kilépés az EU-ból április 12-én.

Közös piac 2.0. A britek csatlakoznának az Európai Gazdasági Térséghez (EGT) az Európai Szabadkereskedelmi Társulás (EFTA) alapján. Egy átmeneti vámunióról is tárgyalnának.

A britek tagjai maradnának az EGT-nek, és az EFTA-ba is belépnek. Vámuniót azonban nem akar ez a javaslat, csak „új protokollokat az északír határ esetében."

A vámunió fenntartása a kilépés után.

A vámunió fenntartása, és kapcsolódás a belső piachoz a Labour elképzelései alapján.

A kilépés visszavonása, ha egy nappal a távozás dátuma előtt sincs elfogadott kilépési megállapodás, és nem szavaznak kifejezetten a rendezetlen kilépés jóváhagyásáról a képviselők.

Bármilyen brexitmegállapodásról egy megerősítő népszavazást kell tartani.

Ha nem sikerül elfogadni egy kilépési megállapodást, akkor egy kétéves átmeneti időszakban tárgyalnák le a kereskedelmi kapcsolatokat az EU-val.

Ezekről magyar idő szerint este nyolckor szavaznak. Az nem egyértelmű, hogy utána azonnal bejelenti-e a házelnök az eredményüket, vagy csak fél tizenegykor.

Kiderül, milyen verzió kaphat többséget

Maynek az elmúlt hetekben többször sem sikerült már összefognia a tory szavazatokat a saját akarata mögött, végül úgy döntöttek, hogy a szerdai szavazásoknál szabad kezet kapnak a képviselők. A miniszterek viszont tartózkodni fognak.

A legnagyobb ellenzéki erő, a Munkáspárt képviselőit arra sürgetik majd, hogy támogassák a párt saját vámuniós javaslatát, valamint például azt a változatot, amivel bármilyen megállapodásról megerősítő népszavazást kellene tartani.

May rettentő kínos helyzetbe került azzal, hogy az alsóház kivette a kezéből a szerdai szavazásokat. Abban reménykedhet, hogy amennyiben a képviselők esetleg nem tudnak alternatív javaslatok mögött sem többséget felmutatni, akkor újult erővel mutogathatna az alsóházra, hogy az nem képes semmit megszavazni, és megint a saját megállapodását ajánlhatná fel.

Ha viszont bármelyik másik alternatívát megszavazza az alsóház többsége, akkor hiába csak véleménynyilvánító szavazásokról van szó, a kormány meglehetősen nehéz helyzetbe kerülne, amennyiben nem abba az irányba próbálná utána kormányozni a brexitfolyamatot.

A véleménynyilvánító szavazások után jön a vita arról, hogy a kormány az EU-tól kapott kétlépcsős haladék alapján a brit törvényekben hivatalosan is meg akarja változtatni a brexit március 29-i, eredeti dátumát. Így pedig április 12-én este 11 óra lenne a legkorábbi kilépési időpont. Erről magyar idő szerint tízkor szavaznak. May korábban azt mondta, hogy a brexit dátuma már mindenképpen megváltozik, mert a múlt heti EU-csúcson született jogi döntés a brexit új határidőiről pénteken hatályba lépett, és a nemzetközi jog alapján is hatályossá vált, mivel a döntést az Egyesült Királyság is elfogadta.

Mi lesz Theresa May megállapodásával?

Az közben továbbra is bizonytalan, hogy tartanak-e, és ha igen, mikor egy harmadik szavazást is May már kétszer nagy többséggel elutasított megállapodásáról a kilépés feltételrendszeréről. Az EU egyik opciója az volt, hogy ha ez átmegy szombatig, akkor rendezetten lépnek ki a britek, de május 22-ig az unió tagja maradhatnak. Ha nem megy át, akkor április 12-ig kapnak első körben haladékot, addig kellene eldönteniük, hogy rendezetlen kilépést, vagy további hosszabbítást, de ebben az esetben EP-választásokat akarnak-e.

A kormány az elmúlt napokban jelezte, hogy csak akkor vágnak bele a megállapodás harmadik szavazásába, ha úgy látják, van esélyük a győzelemre. Addig pedig továbbra is próbálnak támogatókat szerezni az eddig ellenkező képviselők között. Kedden több kemény brexitpárti tory, köztük az egyik vezető alakjuk, Jacob Rees-Mogg is utalt arra, hogy esetleg támogathatja a megállapodást, mert az is jobb, mintha meg sem valósulna a kilépés.

Csakhogy azóta már Rees-Mogg is azt mondta, hogy akkor támogathatja a kormányfő tervét, ha amögé a May kormányát a 2017-es előrehozott választások óta támogató északír unionisták is beállnak. Ők viszont arra sürgették a bizonytalankodó torykat, hogy ne szavazzák meg a megállapodást, amíg abban nincsenek lényeges változtatások. A megállapodásban az ír-északír határ ügyében kitalált tartalékmegoldás a leginkább elfogadhatatlan az azt ellenző brit képviselők többségének. Ez ugyanis határozatlan időre a vámunióba ragaszthatná a briteket.

Mayék állítólag csütörtökön, de szükség esetén akár pénteken is kiírnák az új szavazást a megállapodásról.

Azonban egyelőre az is kérdés, hogy technikailag meg tudnának-e tartani egy harmadik szavazást. A házelnök ugyanis már a múlt héten jelezte, a parlamenti szokásjog alapján változatlan formában nem lehetne újra szavazni az elutasított megállapodásról. Bercow azt mondta kedden, hogy a kormány által benyújtani szándékozott indítványának „át kell mennie ezen a teszten."

Több tory is szeretné, ha May sorsa is terítéken lenne

May még az esti szavazások előtt a toryk befolyásos 1922 bizottság előtt beszél majd, feltehetően ott is a megállapodása elfogadása mellett érvel. Viszont a Konzervatív Párt alsóházi frakciójának rendkívül befolyásos testülete intézi többek között a bizalmatlansági indítványokat, és a jelöltállítást, ha pártvezetőt kellene állítani. May ellen azonban decemberben elbukott már egy párton belüli bizalmatlansági indítvány, és ilyet legközelebb egy év múlva lehetne benyújtani ellene.

Az 1922 bizottság felkereséséről elindult a találgatás a toryk között, hogy May esetleg ezen jelöli-e ki, mikor mond le a posztjáról (azt korábban már bejelentette, hogy a következő választáson nem ő vezeti a torykat, de folyamatosan vannak a párton belül, akik a távozását követelik). Az elmúlt napokban többen is utaltak arra, hogy May távozása lehetne a megállapodás támogatásának feltétele. Ez azonban nem jelenti azt, hogy May tényleg beszélne is ilyenről az 1922 bizottság előtt.

A brexit hétfő délelőtti állását podcastunkban is átbeszéltük: