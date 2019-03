Halálra kövezéssel büntethetik az azonos neműek közötti szexet Bruneiben

A dúsgazdag kelet-ázsiai szultánságban 2014-ben vezették be az iszlám törvénykezést, a saríát. A homoszexualitást már akkor büntethetővé tették, és akár 10 év börtön is járhat érte. A most elfogadott törvény szerint az azonos nemű, kölcsönös beleegyezésen alapuló szexuális aktusokat halálra kövezéssel, a lopást pedig végtagok megcsonkításával büntethetik - írja az Unilad.

Az Amnesty International a törvény azonnali felfüggesztését követeli, illetve az ország büntető törvénykönyvének felülvizsgálatát az emberi jogi kötelezettségeinek megfelelően. “A függőben lévő rendelkezések engedélyezik a kövezést, és a csonkítást is mint büntetést - akár gyerekekkel szemben is” mondta Rachel Chhoa-Howard az Amnesty Brunei kutatója.

Hassanal Bolkiah szultán vezetésével Brunei volt az első kelet-ázsiai ország, amely 2014-ben bevezette a saríát, mely szerint börtön, vagy pénzbüntetés járhat olyan kihágásokért mint a házasságon kívüli terhesség, vagy a napi imádkozás kihagyása.

A most életbe lépő szigorításokat már korábban be akarták vezetni, a nemzetközi tiltakozás ellenére azonban csúszott a módosítások elfogadása.