Brexit: teljes a bizonytalanság a pénteki szavazás körül

Továbbra is bizonytalan, hogy szavazhatnak-e pénteken Theresa May brit kormányfő kétszer is nagy többséggel elutasított kilépési megállapodásáról a brit alsóházban. A kormány manőverekbe kezdett csütörtök délután, hogy sikerüljön megtartani a szavazást.

A kormány a napirendet ismertetve jelezte, hogy lesz pénteken is vita a brexitről és egy nem részletezett indítványról, de az nem derült ki, hogy lesz-e újabb szavazás magáról a teljes kilépési megállapodásról. Az alsóházi ügymenetért felelős Andrea Leadsom nem beszélt egyértelműen, de azt elmondta, hogy legkésőbb brit idő szerint pénteken este 11-ig el kell fogadni a megállapodást, hogy az Egyesült Királyság rendezett formában, annak feltételrendszerei szerint léphessen ki az EU-ból május 22-én.

Ha harmadszor sem megy át a kilépési megállapodás, vagy nem is szavaznak róla, akkor április 12-ig kap első körben haladékot, Nagy-Britannia. Addig kellene eldönteniük, hogy rendezetlen kilépést, vagy további hosszabbítást szeretnének-e. A további hosszabbítás azt jelentheti, hogy EP-választásokat kell tartaniuk májusban.

Leadsomék jelezték, hogy olyan indítványra van szükség pénteken, ami megfelel a házelnök korábbi döntésének, és az EU által a május 22-i kilépéshez szabott feltételeknek. A házelnök ugyanis a múlt héten leszögezte: a parlamenti szokásjog alapján változatlan formában nem lehetne újra szavazni az elutasított megállapodásról. John Bercow a héten megismételte, hogy a kormány által benyújtani szándékozott indítványnak „át kell mennie ezen a teszten.”

A brit újságírók azt találgatják, hogy arról van-e szó, hogy

a kormány megpróbálja szétválasztani magát a kilépési megállapodást és az ahhoz kötődő politikai nyilatkozatot, ami a jövőbeni kapcsolatokról szól, és jogilag nem kötelező érvényű.

A csütörtök délutáni bizonytalan helyzetet jól szemléltette a BBC egyik parlamenti tudósítója, aki kiírta a Twitterre, hogy nem azért van zavar, mert az újságírók nem tudják, mi történik, hanem mert a kormányban sem értik.

Annyit tudni, hogy a kormány beadott egy indítványt, amelynek a vitája majd magyar idő szerint este hatkor kezdődne. „Az alsóháznak tudnia kell, hogy miről vitázik, és miről nem vitázik. Remélem, hogy a nap végére tisztábban látunk majd” – mondta John Bercow házelnök.

May a lemondását is bedobta a kalapba

Januárban az első szavazáson 230 fős, a márciusi másodikon 149 fős többséggel szavazták le az alsóházban a megállapodást, amit az EU 27 másik tagországa már korábban jóváhagyott. Ebbenaz ír-északír határ ügyében kitalált tartalékmegoldás a leginkább elfogadhatatlan a megállapodást ellenző brit képviselők többségének. Ez ugyanis határozatlan időre a vámunióba ragaszthatná a briteket. A legutóbbi leszavazáshoz képest legalább 75 képviselőt kellene meggyőznie Maynek.

May a párton belüli ellenfeleit azzal is próbálta meggyőzni, hogy szerdán belengette, kész lemondani, ha átmegy a megállapodása az alsóházban. Több kemény brexitpárti tory jelezte, hogy hajlandó megszavazni ezek után a dealt, mások azonban mereven elzárkóztak. Végül pedig a May parlamenti többségét 2017 óta biztosító északír unionisták is kijelentették, továbbra sem szavazzák meg a megállapodást.

Az alsóháznak hétfőn sikerült magához ragadnia a kezdeményezést, és szerdán nyolc véleménynyilvánító szavazást tartott különböző brexitalternatívákról. Azonban mindegyiket leszavazták, továbbra sincs olyan megoldás, ami mögött többség lenne az alsóházban.

A brexit hétfő délelőtti állását podcastunkban is átbeszéltük: