Lövöldözni kezdett egy férfi egy seattle-i kereszteződésben

Két ember meghalt, kettő súlyosan megsebesült az egyesült államokbeli Seattle-ben, amikor egy fegyveres tüzet nyitott két autósra és a helyi közlekedési vállalat egyik buszára, majd menekülés közben balesetet okozott a szerda délutáni csúcsforgalom idején, írja az MTI.

