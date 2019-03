Múzeumból mecsetté alakítják a Hagia Sophiát

Múzeumból újra mecsetté alakítják a Hagia Sophiát.

- jelentette be egy szerdai interjúban az önkormányzati választásra - még az ő szintjén is elképesztő opportunizmussal - készülő Recep Tayyip Erdoğan. A világ nyolcadik csodájának is becézett isztambuli épület jelenleg múzeumként működik, a harmincas években hozott törvények a nyilvános imádságot is tiltják.

A Hagia Sophiát jelenlegi formájában 537-ben szentelték fel, és csaknem ezer évig volt a Konstantinápolyi Patriarchátus székhelye. 1204-ben a IV. keresztes hadjárat idején katolikus nyugati „keresztesek” fosztották ki, majd Konstantinápoly 1453-as elfoglalásával Hódító Mehmed mecsetté alakította át, de csak 120 évvel később alakították át az iszlámra jellemző épületegyüttessé a medreszékkel (iksolákkal), minaretekkel (tornyokkal) és népkonyhákkal.

A Hagia Szophia ekkor vált az iszlám keresztény világ felett aratott győzelmének szimbólumává, de magát az épületet a szultánok mindig tisztelettel kezelték, nevét is megtartották, csak Ayasofyává törökösödött.

Az Oszmán Birodalom bukása után Kemál Atatürk szekularizációs törekvéseinek szellemében (mely során többek között betiltották az arcot eltakaró fátylat, bevezették a latin ABC-t) a Hagia Spohiában megtiltották a nyilvános imádságot. A harmincas években kezdődő rekonstrukciós munkálatokat – az épületen a VI. század óta lényegében állandóan dolgoznak - közvetően pedig 1935-ben az múzeummá nyilvánították. Ahogy Atatürk fogalmazott:

Az emberi civilizáció emlékműve kell hogy legyen.

Erdoğan isztambuli polgármesterként egyszer már elővette az ötletet, de a kilencvenes években még óriási volt az intézmények ellenállása, Atatürk nyomán ugyanis a Hagia Sophia sajátos, vallások feletti státusza a szekuláris török köztársaság jelképének is számított.

Így aztán Erdoğan mostani bejelentése fontos mérföldkő a köztársaság iszlamizációjában (vagy ahogy a sajátos török nemzeti iszlamista modellt nevezni szokás: oszmanizációjában). Az elnök azzal érvelt a tervét illető külföldi kritika ellen, hogy „amikor a jeruzsálemi al-Aksza mecsetet támadták, akkor senki nem emelte fel a szavát a pusztítás ellen”, szóval senki nem mondja meg a törököknek, mit kezdjenek a Hagia Sophiával.

(Hurryet Daily News)