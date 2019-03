25-re nőtt a dakkai tűzvész halálos áldozatainak a száma

Huszonötre emelkedett a dakkai toronyházban pusztító tűzvész halálos áldozatainak a száma, a holttesteket sikerült azonosítani - idézi az MTI a bangladesi rendőrségi közléseket.

A tüzet sikerült megfékezni, helyszíni beszámolók szerint a csütörtökön lángra kapott 22 emeletes toronyház már nem füstöl, de a tűzoltók és a igazságügyi orvosszakértők még mindig a helyszínen vannak. A tűzvészben mintegy hetvenen sérültek meg, őket kórházba szállították. A 22 emeletes toronyház hetedik emeletén ütött ki tűz; több szemtanú is arról számolt be, hogy a lángok elől menekülve több ember kiugrott az ablakon.

Banani, az előkelő negyed

A mentést a 22 tűzoltó alakulat mellett helikopterek is segítették, és kivonult a hadsereg, a haditengerészet, a légierő és a rendőrség több egysége is. A tűz oka egyelőre nem ismert. Az épület a főváros előkelő Banani nevű városrészében található. Februárban Dakka óvárosának Csavkbazar nevű negyedében ütött ki tűz egy négyemeletes épületben, amelyben lakások mellett gyúlékony vegyszerek, valamint műanyagok tárolására használt raktárhelyiségek is voltak. A tűzvészben akkor 71 ember vesztette életét.

Senkinek sem való vidék

Dakka a világ egyik legpocsékabb helye, rendre a legélhetetlenebb világvárosok közé sorolják. Tízmillióan lakják, nagyon nagy a szegénység, a légszennyezettség és rossz a közbiztonság.

A város nehezen látja el lakosságát energiával, vízzel, csatornával, és mivel még így is sokkal gazdagabb és fejlettebb, mint a vidéki Banglades, hatalmas tömegek beáramlásával kell megküzdenie.

Megtelt tábla

Aki tud, az a városokba költözik, feltéve, hogy nem hagyja el az országot. Banglades ugyanis a "békés" országok közül a legnagyobb menekült-kibocsátó. Egy Magyarországhoz képes másfélszeres méretű területen 165 millió ember él (a népesség 1980 óta megkétszereződött), ezzel a világ egyik legsűrűbben lakott országa,

Az átlagos életszínvonal rendkívül alacsony, de ha valakit még ez sem riasztana el,

Banglades a globális felmelegedés által leginkább veszélyeztetett ország,

területének döntő része alig van a tengerszint felett. Banglades mindenben rendkívül fejletlen, bár a világ 8-ik legnépesebb országa, még soha egyetlen érmet sem nyert azz olimpiai játékokon.