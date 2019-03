A szlovák törvényhozás felszólította a kormányt, állítsa le az isztambuli egyezmény ratifikációját

Parlamenti határozatban szólította fel a pozsonyi törvényhozás a szlovák kormányt az isztambuli egyezmény ratifikációs folyamatának leállítására. A dokumentumot nagy többséggel pénteken hagyta jóvá a szlovák parlament - közölte az MTI.

A határozatban a pozsonyi törvényhozás felszólítja a szlovák kormányt az isztambuli egyezmény ratifikációs folyamatának leállítására és arra is, hogy közölje az Európa Tanáccsal, hogy Szlovákia nem lesz szerződő fél az egyezményben.

Az isztambuli egyezmény egy olyan nemzetközi dokumentum, ami jelentős részben a nők elleni erőszakkal és családon belüli erőszakkal szembeni fellépésről szól, de több erősen vitatott részt is tartalmaz. A dokumentum egyes álláspontok szerint a férfiakat nemi alapon diszkrimináló részeket is tartalmaz, és van olyan része is, amelyik a társadalmi nemről beszél a férfiak és a nők hagyományos szerepének megszüntetésével összefüggésben.

A határozat elfogadását és az isztambuli egyezmény ratifikációs folyamatának leállítását több pontban indokolták az előterjesztők. Részint azzal, hogy utóbbi dokumentum egyes részei ellentétben állnak a szlovák alkotmány azon részével, amely kimondja, hogy a házasság egy férfi és egy nő köteléke. Másrészt azzal is, hogy az egyezményben a társadalmi nem (gender) bevezetése illetve a férfiak és a nők hagyományos szerepének megszüntetésével kapcsolatos elképzelések nem világosak és többféle interpretációt is lehetővé tesznek.

A határozat tervezetét a szlovák kormány második legerősebb pártjának, a Szlovák Nemzeti Pártnak (SNS) képviselői terjesztették elő. A dokumentumot a parlament széles politikai spektruma támogatta, azt 101 igen szavazattal, 28 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett fogadta le a 150 fős pozsonyi törvényhozás. A határozatra az ellenzéki liberálisok valamint a legkisebb kormánypárt, a Most-Híd két képviselője és több, frakción kívüli képviselő mondott nemet.