Brexit: May harmadszor is nekifut a szavazásnak

Theresa May brit miniszterelnök kormánya az utolsó órákban is próbálta meggyőzni a képviselőket, hogy szavazzák meg a kilépési megállapodást. A vita magyar idő szerint fél 11-kor kezdődött az alsóházban, a szavazás fél 4-kor jöhet. Továbbra is elég komoly ellenállás látszik a megállapodással szemben, noha szorosabb szavazás várható, mint korábban.

Kétszer már nagy többséggel May ellen szavaztak korábban az alsóházban. Pénteken, a brexit eredeti, de már elhalasztott dátumán a korábbiaktól eltérően nem az egész megállapodáscsomagról, hanem csak a kilépési megállapodásról szavaznak majd, amiről leválasztották az ahhoz kapcsolódó politikai nyilatkozatot.

Az 585 oldalas kilépési megállapodás fekteti le a távozás feltételrendszerét, és jogilag kötelező érvényű. A 26 oldalas, pénteken kihagyott politikai nyilatkozat vázlatosan foglalja össze a jövőbeni kapcsolatok alapelveit, és jogilag nem kötelező érvényű.

Ezt a manővert azért lépte meg May kormánya, mert a házelnök a múlt héten leszögezte : a parlamenti szokásjog alapján változatlan formában nem lehetne újra szavazni az elutasított megállapodásról. Bercow csütörtökön este bejelentette, hogy a kormány által beadott indítvány megfelelt a kritériumoknak, ezért lehet róla szavazást tartani pénteken.

Pénteken az alsóházban Geoffrey Cox, a brit kormány jogi főtanácsadója azt mondta, hogy ez a képviselők utolsó esélye, hogy biztosítsák a május 22-ig szóló halasztást. A múlt heti EU-csúcson két halasztási lehetőséget ajánlottak fel Theresa Maynek. Ha átmegy brit idő szerint pénteken este 11-ig May dealje, akkor az Egyesült Királyság rendezett formában, annak feltételrendszere szerint lép ki az EU-ból május 22-ig.

A kormány szerint a politikai nyilatkozattól leválasztott kilépési megállapodás ugyanezt a funkciót töltené be. Azonban a brit törvények alapján csak a kilépési megállapodás megszavazása nem elég a teljes megállapodáscsomag ratifikálásához. Ezért a kormánynak vagy egy külön szavazást kellene később kiírnia a politikai nyilatkozatról, vagy pedig megváltoztatni a törvényt, hogy ez már ne legyen feltétel.

Ha harmadszor is leszavazzák Theresa Mayt pénteken, vagy nem is szavaznak a megállapodásról, akkor április 12-ig kap első körben haladékot Nagy-Britannia. Addig kellene eldönteniük, hogy rendezetlen kilépést, vagy további hosszabbítást szeretnének-e. A további hosszabbítás azt jelentheti, hogy EP-választásokat kell tartaniuk májusban. Ha nem lenne hosszabbítás, akkor április 12-én rendezetlen kilépés következne, és az EU már felkészült erre a lehetőségre .

Cox kiemelte, hogy április 12-én túl bármilyen további hosszabbítást az EU 27 tagországának egyhangúan jóvá kell hagynia.

May megpróbált a lemondását belengetve szavazatokat szerezni

Januárban az első szavazáson 230 fős, a márciusi másodikon 149 fős többséggel szavazták le az alsóházban a megállapodást, amit az EU 27 másik tagországa már korábban jóváhagyott. A megállapodásban az ír-északír határ ügyében kitalált tartalékmegoldás volt idáig a leginkább elfogadhatatlan a teljes megállapodást ellenző képviselők többségének, ez pedig a pénteken szavazásra bocsátott kilépési megállapodásnak a része. Ezzel ugyanis határozatlan időre a vámunióban ragadhatnának a britek.

A legutóbbi leszavazáshoz képest legalább 75 képviselőt kellene meggyőznie Maynek. May a párton belüli ellenfeleit azzal is próbálta megnyerni, hogy szerdán belengette, kész lemondani , ha átmegy a megállapodása az alsóházban. Több kemény brexitpárti tory jelezte, hogy hajlandó megszavazni ezek után a dealt. Boris Johnson volt külügyminiszter hivatalosan is bejelentette, hogy támogatni fogja May „rossz megállapodását", amivel továbbra is komoly gondjai vannak.

Több másik tory azonban továbbra is ellenállt, és a May parlamenti többségét 2017 óta biztosító északír unionisták is kijelentették, továbbra sem szavazzák meg a megállapodást. Hivatalosan ellene van a Labour, és a többi ellenzéki párt is, ezért nehezen jönne ki a matek. Azonban egyedi kiszavazások előfordulhatnak.

Brüsszelben Michel Barnier, az EU brexitügyi főtárgyalója beszélt diplomatákkal a helyzetről. Az egyik névtelenül nyilatkozó diplomata azt mondta, nem hisznek benne, hogy átmenne a megállapodás, írja a CNN.

A brit parlament épülete előtt közben többségében brexitpárti tüntetők jelentek meg. A szavazás idejére több tüntetés is egyesülhet majd az épületnél.