Vulkánkitörés fenyegeti Mexikó fővárosát

Az elmúlt egy napban 200 alkalommal eregetett füstöt és lövellt ki kisebb kődarabokat az El Popo, vagyis a mexikói Popocatépetl vulkán. Az 5462 méter magas hegy Mexikó második legmagasabb hegycsúcsa, navatl nyelvű nevének jelentése füstölgő hegy, és valóban ez az egyik legaktívabb ma is működő vulkán, az elmúlt öt évtizedben húsz feletti alkalommal tört ki.

A navatl (vagy, ahogy sokan ma is nevezik, az azték) nyelvet még ma is mintegy 1,5 millió ember vallja az anyanyelvének Mexikóban. A Popo hegy és a közeli párja, az Iztaccíhuatl számos legenda tárgyai, ezekben vagy egymástól elválasztott szerelmespár a két hegy, vagy apja és lánya. Több kisebb közösségnek, így a navatl népcsoport rokonának tekinthető pipileknek is saját eredettörténete van.

Mexikó katasztrófavédelmi szervei figyelmeztetést adtak ki, hogy mindenki maradjon távol a gőzölgő vulkántól, ami nem is olyan egyszerű, mert Mexikóváros legközelebbi pontjai csak 70 kilométerre vannak a vulkántól, és így a vulkán 100 kilométeres körzetében 25 millió ember él.

A hivatalos figyelmeztetés a négy fokozatú skálán egyelőre még csak a harmadik legerősebb, vagyis még nem vörös, csak sárga. A második világháború vége óta a vulkán nagyon aktív ciklusában van, több ízben kellett az elmúlt években is tízezreket kitelepíteni a környékről.