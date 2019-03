Bőven nyert a sorozatszínész az ukrán elnökválasztáson

Egyelőre csak exit poll adatok vannak az ukrán elnökválasztásról, a szavazatok számlálása folyamatban van.

A meglepetésember nagy fölénnyel hozta az ukrán elnökválasztás első fordulóját. Volodimir Zelenszkij valójában az elmúlt két hónap felméréseinek alapján is favorit volt, de ahhoz képest, hogy a színésznek semmi köze a politikához és csak januárban jelentette be, hogy indul mégis váratlan pofon az egész ukrán politikai elitnek az, hogy 30,4 százalékot kapott, míg a regnáló elnöknek be kellett érnie 17,8 százalékkal, az Unian hírügynökség által közölt exit poll szerint.

Petro Porosenko így is megkönnyebbülhet, korábban ugyanis az is kérdés volt, hogy bejut-e egyáltalán a második fordulóba. Igaz, a prognózisok szerint egy az egyben sincs nagyobb esélye a színészként ismert Zelenszkij ellen. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy egyelőre csak exit poll adatok vannak, bár ennek alapján meggyőzőnek tűnik Porosenko előnye a harmadik helyezettel szemben.

Az igazi vesztes azonban Julija Timosenko. Az első narancsos forradalom ikonikus alakja, a kormányfői posztot kétszer is betöltött politikus 14 százalékot kapott. Hat további jelölt egyszámjegyű eredményt ért el, a maradik harminc (!) jelölt egy százalék alatt teljesített.

A második fordulót két hét múlva tartják. Porosenkónak valószínűleg még nehezebb dolga lesz, mint volt az első fordulóban, ahol még remélhette, hogy a sok jelölt között jobban megoszlanak a szavazatok.

Kárpátalja is Zelenszkij mellett?

Az elnökválasztás Magyarországnak és a kárpátaljai magyarságnak sem mindegy. Budapest az oktatási törvény miatt orrolt meg Porosenkóra. A törvény jelentősen növelné a nemzetiségi iskolákban az ukrán nyelv szerepét. Az ukrán nyelvtudás erősítése és a magyar nyelvű oktatás közötti egyensúlyt nem sikerült megtalálni. A törvény meghatározó lehetett a magyar közösségek választásában is. Úgy tűnik, Porosenko helyett a többség Zelenszkijre volksolt. A magyar kisebbség pártjai egyértelműen nem álltak ki egyik jelölt mellett sem, de a Porosenkótól való távolmaradás egyértelmű jelzés volt, főleg, hogy a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) vezetője, Brenzovics László egyébként az elnöki párt, Petro Porosenko Blokkja színeiben parlamenti képviselő.

Beintettek az elitnek

A Krím orosz annexiója, a kelet-ukrajnai szeparatisták moszkvai támogatása miatt lényegében Oroszországgal fegyveres konfliktusban lévő Ukrajna elnökválasztási eredménye jól jelzi a társadalom elitellenes hangulatát – ami egyébként globális jelenség, az amerikai elnökválasztástól a spanyol, olasz, görög parlamenti választásokon át szerte Európában is.

A választás tétje lehet Ukrajna politikai orientációja is: Porosenko az euroatlanti orientáció híve – bár a NATO- és az EU-tagság is elérhetetlen távolságban van – Zelenszkij esetében azonban, az EU-párti nyilatkozatok ellenére, nem lehet tudni, mire lehet számítani. Az is kérdés, mihez kezdhet végleges győzelme esetén a elnöki hatalmával Zelenszkij, tekintve, hogy parlamenti hátországa egyelőre nincs a Nép Szolgálatában (SZN) nevű pártjának egyelőre nincs képviselője a parlamentben, bár a felmérések szerint ez a formáció a legnépszerűbb.

Nem tudni azt sem, mennyire képviselheti valóban a kisembereket Zelenszkij: sorozatszínészként ugyan tökéletesen, a három éve futó, Nép Szolgálatában című vígjátékban ugyanis egyszerű történelemtanárként nyerte meg az elnökválasztást.

A gyakorlatban azonban nem tudni, milyen is a viszonya Igor Kolomojszkij Oligarchával. A Porosenkóval összekülönbözött milliárdos csatornáján futott a sorozat, így Zelenszkijt van, aki egyszerűen az ő emberének tartja.

Nagy kérdés az is, hogyan alakulhat Moszkva és Kijev viszonya: igaz, az Oroszországgal való kapcsolat normalizálása elméletben Ukrajnának is érdeke lenne, ám kérdés, milyen kompromisszumokat kellene érte kötnie geopolitikai, energiapolitikai szinten. Moszkva érdeke, hogy olyan vezetés legyen Ukrajnában, amely nem tekinti céljának a NATO-tagságot, de az EU-tagságot sem.