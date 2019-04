Brexit: vámunióról és megerősítő népszavazásról is újból véleményt mond az alsóház

Négy alternatív brexitjavaslatról tartanak vitát és véleménynyilvánító szavazást hétfő este a brit alsóházban, miután pénteken harmadszor is egyértelmű többséggel szavazták le Theresa May brit kormányfő kilépési megállapodását. Ezek csak indikatív szavazások, azonban sokan azt várják, hogy segítsenek kiutat találni a patthelyzetből, és megmutatni, hogy milyen alternatíva mögött állhatna össze az alsóházi többség.

A hétfői szavazások előzménye azonban, hogy a múlt héten nemcsak May kilépési megállapodását, hanem már a most tárgyalt javaslatok többségét, összesen pedig nyolc verziót ugyanúgy egytől egyig elutasítottak a képviselők. Továbbra sincs olyan megoldás, ami mögött bármikor többség állt volna össze az alsóházban. Többen azonban azzal érveltek, hogy ez egy többlépcsős folyamat, és a múlt héten fel tudták mérni, hogy melyik opcióknak van a legerősebb támogatottsága.

A következő négy javaslatot választotta ki vitára és szavazásra John Bercow házelnök:

A vámunió fenntartása a kilépés után. Viszont ez sem jelentené azt, hogy ne lenne semmilyen ellenőrzés Írország és Észak-Írország határán.

Közös piac 2.0. A britek csatlakoznának az Európai Gazdasági Térséghez (EGT) az Európai Szabadkereskedelmi Társulás (EFTA) alapján. Egy átmeneti vámunióról is tárgyalnának. Ez egy norvég stílusú, puha brexit lenne.

Bármilyen brexitmegállapodásról egy megerősítő népszavazást kell tartani.

A parlament kezébe venné a dolgokat. Ez a javaslat egy sor lépést irányoz elő, hogy elkerüljenek egy rendezetlen kilépést. Első körben arra kötelezné a kormányt, hogy kérjen halasztást, ha két nappal a kilépési határidő előtt nem sikerül elfogadni egy megállapodást. Ha pedig az EU nem adna hosszabbítást, akkor a kilépés napja előtt a brit alsóháznak a rendezetlen kilépés, vagy a brexit visszavonása között kellene választania.

A múlt héten ezek közül a vámuniós javaslat szavazása volt a legszorosabb, 264-en voltak mellette, és 272-en ellene. A megerősítő népszavazást pedig ennél is többen, 268-an támogatták, de 295-en ellene voltak. A közös piacos javaslat mellett legutóbb 188-an, ellene 283-an szavaztak. A kilépés visszavonásáról ebben a formában még nem szavaztak, de egy hasonló javaslatot 184-293-ra utasítottak el.

A négy kiválasztott javaslatról szóló vitát a klímaváltozás ellen küzdő, félmeztelen aktivisták próbálták megzavarni a karzatról. A tizenkét demonstráló hátára voltak üzenetek felírva. Ketten közülük pillanatragasztóval odaragasztották magukat a védőüveghez. A rendőrség végül mindegyiküket őrizetbe vette.

This is happening in the Commons at the moment https://t.co/fjuaMUfZ3F — Laura Kuenssberg (@bbclaurak) April 1, 2019

Mit lépne Theresa May?

May a múlt héten a véleménynyilvánító szavazások előtt már jelezte, hogy azok eredményét nem tartaná kötelező erejűnek a kormányra nézve. Azonban konstruktív együttműködést ígért a folyamattal. Akkor azonban még nem ment le a pénteki szavazás, amikor 286-an szavaztak a kilépési megállapodása mellett, 344-en viszont még mindig ellene voltak. (A kilépési megállapodásról leválasztották az ahhoz kapcsolt politikai nyilatkozatot, arról pénteken nem szavaztak.)

Januárban az első szavazáson 230 fős, a márciusi másodikon 149 fős többséggel szavazták le az alsóházban a teljes megállapodást, amit az EU 27 másik tagországa már korábban jóváhagyott. Most May annyit tudott felmutatni pénteken, hogy ezt sikerült 58 képviselőre leszűkítenie, ez azonban még mindig tetemes különbség. A megállapodásban az ír-északír határ ügyében kitalált tartalékmegoldás volt a leginkább elfogadhatatlan az ellenzők többségének, ezzel ugyanis határozatlan időre a vámunióban ragadhatnának a britek.

Vannak, akik úgy gondolják, hogy a pénteki szavazás után May nehezen mehetne szembe azzal, ha az alsóház hétfőn támogatásáról biztosítja valamelyik javaslatot. Azonban olyan verzió is van, hogy May azzal számol, hogy esetleg a legtöbb támogatást elnyert alternatíva ellen próbálná meg negyedszer is megversenyeztetni a folyamatosan elutasított megállapodását. May pénteken arra is utalt, hogy esetleg az előrehozott választást sem zárná már teljesen ki, de erről komoly vita indult a hétvégén a torykon belül.

A hatmilliós petícióról is vitáztak

Miközben pedig a fő ülésteremben a négy alternatív javaslatról vitáztak hétfő este a képviselők, a Westminster Hall ülésteremben az, a kilépés visszavonását követelő petíció került napirendre, ami több mint hatmillió aláírást gyűjtött össze a parlament honlapján.

A kormány már jelezte, hogy nem akarja visszavonni a kilépést, és az erre vonatkozó javaslatot is elutasította múlt héten az alsóház a véleménynyilvánító szavazáson, de a 100 ezernél több aláírást összegyűjtő petíciókat vitára kell tűznie a parlamentnek. Egyébként két másik petíció is meghaladta ezt a határt: az egyik, 180 ezer aláírással új népszavazást követel, egy másik, 170 ezer aláírással pedig pont azt, hogy a képviselők tartsák be a 2016-os referendum eredményét.

Az április 10-i EU-csúcsig dönteniük kell

A britek a kilépés eredeti, március 29-i dátuma helyett április 12-ig kaptak haladékot az EU-tól, hogy eldöntsék, hogyan tovább. Akkor jöhet rendezetlen brexit is, ha viszont hosszabb halasztást kérnek, akkor EP-választást kellene tartaniuk májusban. Valójában azonban az április 10-i, rendkívüli EU-csúcsig kellene eldönteniük, mit kérnek az EU-tól. Ezt a pénteki szavazás után hívta össze Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke.