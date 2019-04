Timosenko választási csalással vádolja Porosenkót

Julija Timosenko, az ukrán Haza (Batykivscsina) párt jelöltje azzal gyanúsította meg kedden Petro Porosenko hivatalban lévő államfőt, hogy szavazatokat vett el tőle és csalással jutott be az ukrán elnökválasztás második fordulójába, írja az MTI. Mint ismert, a szavazatok 97 százalékos összesítése szerint is könnyedén nyerte az elnökválasztás első fordulóját a politikai újonc Volodimir Zelenszkij humorista (30,22 százalék). A második fordulóba rajta kívül Petro Porosenko jelenlegi elnök jutott be 15,93 százalékkal. Timosenko 13,4 százalékot szerzett.

Timosenko kedden azt mondta, nem támadja meg a választások eredményét, mert nem bízik az igazságszolgáltatásban. Szerinte ugyanakkor Porosenko bohózattá változtatta a választások vasárnapi első fordulóját. Utalt a nagyszámú jelölt indítására, és állami források felhasználására a kampányban.

Állítása szerint a helyette a vele azonos családnevű Jurij Timosenko jelöltre leadott szavazatok (0,6 százalék) mellett elvesztett még több mint egy százalék voksot, ugyanis ennyi szavazólap volt, amelyen mindkét Timosenkót bejelölték, így ezek érvénytelenek lettek.

Julija Timosenko kijelentette, hogy egyelőre nem készül felszólítani híveit arra, hogy valamelyik állva maradt jelöltet támogassák a második fordulóban.

