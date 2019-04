Olyan történt szerda este a brit alsóházban, amire évtizedek óta nem volt példa: szavazategyenlőség jött ki egy szavazáson. Egy brexites módosító tudta ezt kihozni a képviselőkből, ami azt irányozta volna elő, hogy jövő hétfőn további véleménynyilvánító szavazásokat tarthassanak az alsóházban.

310-en szavaztak mellette, ugyanennyien ellene. A parlamenti szabályok alapján így John Bercow házelnök szavazata döntött. Ő a módosító ellen szavazott, amit azzal indokolt, hogy szerinte nem a házelnök feladata olyan többséget létrehozni, ami egyébként nem létezik.

A Sky News szerint 26 éve, 1993-ban fordul elő utoljára hasonló szavazategyenlőség az alsóházban. A BBC szerint azonban ennél is ritkább helyzetről van szó, mert 1993-ban csak hiba történt, utólag már nem volt egyenlőség. Előtte pedig 1980-ban fordult elő utoljára, hogy patthelyzetet hozott egy szavazás.

A módosító leszavazásával a képviselők nem állhatnak elő hétfőn újabb véleménynyilvánító szavazásokkal, de ettől még a kormány biztosíthat lehetőséget indikatív szavazásokra az alsóháznak. Csak így a képviselők nem tudják kivenni a kormány kezéből, hogy milyen javaslatokat ajánl fel.

Ezzel azonban még nem értek véget a szoros szavazások. A módosító után az volt a kérdés, hogy legyen-e vita, majd pedig szavazás a tory Olver Letwin és a munkáspárti Yvette Cooper törvényjavaslatáról. 312-311-re úgy döntöttek, hogy vitára bocsátják a javaslatot.

A javaslat támogatói törvényi erővel köteleznék arra Theresa May kormányfőt, hogy mindenképpen további hosszabbítást kérjen az EU-tól, ha felmerülne a rendezetlen kilépés lehetősége. A kormány ezt nem támogatja, ők May kedden bejelentett feltételeivel terveznek további halasztást kérni az EU-tól.

May a Munkáspárt vezetőjével tárgyalt

Az közben még nem derült ki, hogy pontosan miről beszélt Theresa May és Jeremy Corbyn két órán át tartó találkozóján. May a Munkáspárt vezetőjével tartott megbeszélése után még Nicola Sturgeon skót, és Mark Drakeford walesi miniszterelnökkel is találkozott.

A Labour egyik szóvivője azt mondta, hogy a kétórás megbeszélésen konstruktív tapogatózás volt, hogy milyen irányból oldhatnák fel a patthelyzetet. További megbeszélések jöhetnek csütörtökön, de akár a hétvégén is.

May kedden egy hét órán át tartó maratoni kormányülés után jelentette be, hogy az Egyesült Királyságnak a brexit újabb elhalasztására van szüksége, és a kormány hajlandó együttműködni a Jeremy Corbyn vezette Munkáspárttal annak érdekében, hogy egy közös javaslattal véget vessenek a parlamenti patthelyzetnek.

A miniszterelnök szeretné, ha még az április 10-i EU-csúcs előtt megszületne egy olyan közös javaslat a Munkáspárt vezetőjével a jövőbeni kapcsolatokról, amiről szavazhat az alsóház, de ha Corbynnal nem tudnak ilyenben megállapodni, akkor több opcióról is megszavaztatná a képviselőket. May azt ígérte, hogy a kormány kész lesz tartani magát az alsóház álláspontjához. A kormányfő azt szeretné, hogy az EU-tól kért újabb halasztás „a lehető legrövidebb legyen" annak érdekében, hogy Nagy-Britanniának ne kelljen részt vennie a május végi európai parlamenti választásokon.

A brit kabinet azután ült össze kedden, hogy hétfőn megint véleménynyilvánító szavazásokat tartott a brit alsóház, és ezeken újból elutasította az összes alternatív brexitjavaslatot. Ezekkel a szavazásokkal próbálták feloldani a patthelyzetet, miután pénteken Theresa May kilépési megállapodását is leszavazták, immár harmadszor. Továbbra sincs olyan megoldás, ami mögött bármikor többség állt volna össze az alsóházban.

A kilépés eredeti, március 29-i dátuma helyett április 12-ig kaptak halasztást a britek az Európai Uniótól, de valójában az április 10-i EU-csúcsig kell eldönteniük, mit szeretnének. Újabb halasztás nélkül április 12-én bekövetkezhet a sokak szerint gazdasági katasztrófát jelentő rendezetlen brexit is, ha viszont a britek a május 22-i dátumon túlnyúló hosszabb halasztást kérnek, és ezt meg is kapják, akkor EP-választást kell tartaniuk májusban.

Juncker: Rövid hosszabbítást csak ratifikálással adnánk

Szerdán a brüsszeli plenáris ülésen Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke azt mondta, hogy nagy a valószínűsége a rendezetlen kilépésnek is április 12-én. Rövid hosszabbítást csak akkor adna a briteknek, ha ratifikálják április 12-ig a kilépési megállapodást.

Leo Varadkar ír miniszterelnök szerint az Európai Tanács nyitottnak tűnik, hogy további halasztást adjon az Egyesült Királyságnak. Azonban azt el akarják kerülni, hogy olyan hosszabbítást adjanak, ami csak további bizonytalanságot jelentene.