Hétfőn jelentik be az Orbán–Salvini-összefogást?

A szélsőséges olasz Liga a Fideszre is számít az újonnan létrehozandó európai, jobboldali-populista választási tömörülésben, írja a Die Presse.

Az osztrák lap, amelyet a klubrádiós Szelestey Lajos szemlézett, azt írja, hogy az olasz koalíció kisebbik ereje a jövő hétfőn Milánóban mutatja be a májusi európai parlamenti (EP-) választásokra felálló „Népek és Nemzetek Szövetségét”, valamint az EU átalakításának tervét.

Matteo Salvini, a pártvezér azt közölte, hogy akár húsz párt is csatlakozhat az összefogáshoz, így a Fideszen kívül Le Penék, a német AfD, az osztrák Szabadságpárt, a holland Geert Wilders pártja, továbbá a szintén szélsőjobbos svéd demokraták. A lap úgy tudja, a találkozón a Salvini vezette Liga mellett az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) is részt fog venni, sőt, lehet, hogy a szabadságpárti alkancellár, Heinz-Christian Strache is tiszteletét teszi majd.

Az öt nap múlva esedékes alakuló ülés mottója az lesz:

meg kell teremteni a józan ész Európáját.

Az európai szövetségesek részvételével szervezett kampányrendezvényt Matteo Salvini eredetileg a római Circus Maximus mezején akarta megtartani, de a helyszín végül átkerült Milánóba.

Megírtuk: Salvini régóta udvarol a Fidesznek, és mióta felmerült a Néppárt elhagyása, még jobban rákapcsolt a remélt szövetség megkötésére. Orbán Viktor és a magyar kormánypárt prominensei ugyanakkor eddig lebegtették, sőt inkább cáfolták, hogy ilyen összefogást terveznének. Emlékezetes ugyanakkor, hogy nemrégiben Salvini abszurdnak nevezte „Orbán Viktor felfüggesztését” az Európai Néppártból, azóta pedig, ha lehet, Orbán és uniós pártcsaládjának viszonya csak tovább romlott.