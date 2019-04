Migránsoknak segített a tengeren, 20 év börtönt kaphat

Embercsempészeknek nyújtott segítséggel, az illegális migráció elősegítésével vádolják az olasz hatóságok a spanyol Miguel Roldánt, miután a 32 éves tűzoltó migránsok ezreinek segített a Földközi-tengeren, írja az El País. A férfi akár 20 év börtönt is kaphat.

A cikk szerint Roldán 2017 júniusában is egy mentőhajón dolgozott, akkor épp 18 órája egyfolytában, amikor egy hívást kaptak, hogy a közelben süllyed egy migránshajó. A férfi két kollégájával együtt indult a bajban lévő csónak keresésére. 200 métert mentek, lekapcsolták a motorokat, majd füleltek, hallanak-e kiabálást. 10 perc múlva rátaláltak a migránsokra, de az olasz hatóságok nem engedélyezték a kimentésüket, mondván, líbaiai vizeken vannak, és a líbaiaktól kell engedélyt kérni. Végül 15 perc múlva engedélyt kaptak.

"Akkor már csak a felük élt, sokan vízbe fúltak", idézte fel az akkor történteket a spanyolországi Malaga városából származó, 2013 óta a sevillai tűzoltóságon búvárként dolgozó Roldán. Az aznap történtek miatt kaphat most akár 20 év börtönt. A férfi egyébként a szabadságából töltött el 20 napot a Iuventa nevű mentőhajón, amit a német civilszervezet, a Jugend Rettet üzemeltetett a Földközi-tengeren. Máltából indultak, és behajóztak a líbiai partoktól 17 tengeri mérföldre, bő 30 kilométerre. 20 nap alatt ötezer embert mentettek ki.

Roldán aztán elhagyta a hajót, ami ezután tovább működött a tengeren, 14 ezer embert kimentve. Az olasz hatóságok augusztus 2-án kobozták el a hajót, és kezdtek eljárást a személyzet ellen. A szíciliai város, Trapani egyik bírója hét németet, két skótot és a spanyol tűzoltót vádolta meg.

Roldán természetesen kiakadt a vádakon, azt mondta, "ez egy óriási pofon", főleg, hogy olyannyira betartották a szabályokat, hogy engedély nélkül nem is kezdtek mentésbe, ezzel végignézve emberek halálát. A Jugend Rettet egyik alapítója, a német Sascha Girke hozzátette, hogy végig teljes mértékben és közvetlenül együttműködtek az olasz hatóságokkal. A kimentett embereket a Doctors Without Borders és a Save the Children civilszervezeteknek adtk át.

Az El País azt írta, Roldán helyzete nem egyedi, tavaly hrom sevillai tűzoltó szembesült tíz év börtön fenyegetésével, mert önkéntesként dolgoztak egy migránsmentő civilszervezetnél, a Proem-Aidnél. Őket végül felmentették, ám ők a görög igazságszolgáltatásba kerültek be. Roldán az olaszokkal lehet, hogy nem ússza meg ennyivel.

A spanyolok is bekeményítenek A Politico azt írja, hogy a spanyol kormányzat épp most alakítja át a Salvamento Marítimo nevű civil mentőakció működését. Négy mentőhajót a legérintettebb területről máshová vezényelnek, az egyik legnagyobb mentőhajó pedig a rendőrség irányításával, polgárőrökkel fedélzetén dolgozik majd tovább. A civilek attól tartanak, hogy a kormányzat a választások közeledtével a munkájuk megnehezítésével akarja megmutatni, hogy kemény kézzel kezeli a migrációt.