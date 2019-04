Megerősítették, hogy ketamint kaptak a thai barlangból kimentett gyerekek

A ketamin fontos szerepet játszott a thaiföldi barlangban rekedt gyerekek és edzőjük kimentésében 2018-ban - erősítette meg a mentés orvosi vezetője, Richard Harris ausztrál aneszteziológus és barlangi búvár.

A thai ifjúsági focicsapat 11 és 16 év közötti tagjai és 25 éves edzőjük tavaly nyáron a hirtelen jött áradás miatt rekedtek egy barlangban, 18 nappal később sikerült kimenteni a őket föld alól.

Fotó: MTI / EPA A thaiföldi hadsereg által közreadott képen a fiúk és edzőjük a Tham Luang-barlangban 2018. július 2-án, miután a mentők megtalálták a kilenc napja eltűnt ifjúsági labdarúgócsapatot az észak-thaiföldi Csiangraj tartományban fekvő Maeszaiban

Az már korábban kiderült, hogy a mentés nem teljesen úgy történt, ahogy azt korábban kommunikálták, a mentést irányító orvos viszont most először erősítette meg, hogy a gyerekeknek ketamint adtak. Harris és thaiföldi kollégái a New England Journal of Medicine folyóiratban ismertették a mentés orvosi körülményeit.

A 12 fiú és edzőjük kimentésével sietni kellett a barlang csökkenő oxigénszintje és a monszun okozta áradás veszélye miatt. A legnagyobb veszélyt a mentés közben a kihűlés jelentette, ezért úgy határoztak, hogy az elsősorban illegális partidrogként ismert, erős fájdalomcsillapító és általános érzéstelenítő hatású ketamint adják a gyerekeknek és edzőjüknek, mivel az csökkenti a reszketést.

A fiúkat a hideg vízben nem rájuk illő búvárruhában kellett kijuttatni a barlangból. A mentésüknél pozitív nyomású, teljes arcos maszkot adtak rájuk 80 százalékos oxigénellátással és ketaminalapú fájdalomcsillapítót adtak be nekik. Harris és barátja, Craig Challen tapasztalt barlangi búvár megosztva kapták meg idén Az év ausztrálja kitüntetést a mentésben való részvételükért.

(MTI, Index)