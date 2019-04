Az ukrán elnöknek papírja van arról, hogy nem drogozik

Betartotta ellenfelének, az ukrán elnökválasztás első fordulóját megnyerő Volodimir Zelenszkij humoristának tett ígéretét, és alkohol- és drogteszteknek vetette alá magát pénteken Kijevben Petro Porosenko hivatalban lévő államfő, írja az MTI.

Az április 21-én esedékes második fordulóba bejutott két jelölt azonban nem egy klinikán vetette alá magát a teszteknek. A gyorsteszt nem mutatott ki Porosenko szervezetében sem alkoholt, sem pszichoaktív anyagokat. A részletes analízis viszont akár két hétig is eltarthat, mert nemcsak vér-, de vizelet-, és hajszálmintát is vettek tőle. A vizsgálat után a sajtónak nyilatkozva az elnök kijelentette, abszolút pozitívan állt hozzá Zelenszkij kezdeményezéséhez. Sőt, szerinte a parlamenti képviselőket is kötelezni kellene erre.

Az ellenzék is tiszta

Később Zelenszkij a Facebokon közzétette a saját drogtesztje eredményét, ami szintén negatív lett. Ezután Porosenko kampányszóvivője azt kifogásolta, hogy Zelenszkij hajmintát nem adott, mint az elnök. Rámutatott, hogy a hajból 90 napig kimutathatók a drogok maradványai. A kampány alatt Zelenszkijt Porosenko hívei azzal vádolták meg, hogy rendszeresen füvezik.

A múlt vasárnap tartott első fordulón a nem hivatalos végeredmény szerint a humorista-producer Zelenszkij, a Nép Szolgája (Szluha Narodu) párt jelöltje a szavazatok 30,24 százalékával végzett az első helyen, csaknem kétszer annyit szerzett, mint a második helyen befutó Porosenko, aki a voksok 15,95 százalékát kapta. Az ukrajnai elnökválasztásról ebben a cikkben olvashat bővebben: