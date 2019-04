Egy börtönviselt férfi állította, hogy ő a 8 éve eltűnt amerikai kisfiú

Emlékeznek a történetre, ami csütörtökön bejárta a fél világot, miszerint nyolc év után felbukkant egy hat éves korában eltűnt fiú Kentuckyban, aki azt állította, Timmothy Pitzennek hívják, és hogy az elrablóitól szökött meg?

Az FBI szerint a fiú valójában férfi, nem 14 hanem 23 éves, és nemrég szabadult a börtönből. A neve Brian Michael Rini, rablásért és garázdaságért ült, a múlt hónapban feltételesen szabadult.

A férfira szerdán hívták ki a rendőrséget, amikor a környékbeliek felfigyeltek rá, gyanúsnak találták, de amikor sok sebet láttak rajta, egy nő szóba elegyedett vele, neki mondta először azt a férfi, hogy ő az eltűnt kisfiú.

