Terhes írónőt tartóztattak le Szaúd-Arábiában

A szaúdi hatóságok őrizetbe vettek újabb nyolc reformpárti értelmiségit, köztük két amerikai-szaúdi kettős állampolgárt, akik közül többen kapcsolatban állnak korábban bebörtönzött nőjogi aktivistákkal - közölte az MTI.

Mohammed bin Szalmán koronaherceg bírálóiról, írókról és másként gondolkodókról van szó, akik átfogó társadalmi reformokat követelnek Szaúd-Arábiában, és laza szálak fűzték őket egymáshoz. Az elfogottak nem politizáltak aktívan a közösségi oldalakon, és a külföldi médiának sem nyilatkoztak rendszeresen.

Egy ügyüket ismerő személy szerint február óta a hatóságok 13 ember ellen rendeltek el utazási tilalmat, és a most letartóztatottak mindegyike ebből a körből került ki.

Az őrizetbe vettek többek között

egy írópárt, Hadidzsa al-Harbi és Thumar al-Marzúkit. Hadidzsa állapotos, és a nyolc ember közül ő az egyetlen nő.

Ketten amerikai-szaúdi kettős állampolgárok: Badr al-Ibrahim író és orvos, valamint Salah al-Haidar, egy neves nőjogi aktivista fia.

Egy harmadik amerikai-szaúdi kettős állampolgár, Walid al-Fitaihi 2017 óta börtönben ül a sivatagi királyságban. Őt a koronaherceg parancsára vették őrizetbe több mint száz üzletemberrel, herceggel és tisztségviselővel együtt egy állítólagos korrupcióellenes műveletben. Al-Fitaihi orvosként dolgozott az Egyesült Államokban, de 2006-ban visszatért szülőhazájába, ahol kórházat alapított.

Szaúd-Arábiában csaknem egytucat nőjogi aktivistát állítottak bíróság elé az elmúlt években, akik azért harcoltak, hogy a nők is vezethessenek gépjárművet, és ne kelljen férfi rokonuk beleegyezése ahhoz, hogy tanulhassanak, megházasodhassanak vagy külföldre utazhassanak. A bebörtönzött nők visszaélésekről és kínzásokról számoltak be. A kihallgatások során állítólag zaklatták, megbotozták, nemi erőszakkal és halállal fenyegették őket, valamint a vízbefojtással fenyegető kínzásnak, az úgynevezett waterboardingnak is alávetették őket. Március végén ugyanakkor feltételesen szabadon engedtek három nőjogi aktivitát, akik legalább egy éve ültek már börtönben.

Mohamed bin Szalmán trónörökös előtérbe kerülése óta értelmiségieket, vallási vezetőket, aktivistákat vesznek őrizetbe, az sem ússza meg, aki a Twitteren szidja az országot és a királyi családot, és nemrég írtunk arról, hogy a disszidens fiatal lányok is az életükért rettegnek, ha a próbálkozásuk ellenére nem sikerül jó messzire lelépniük a családjuktól.