Már Theresa May sem hisz közeli brexit-megállapodásban

Theresa May szerint nincsenek arra utaló jelek, hogy a brexit feltételrendszerét rögzítő, a londoni alsóház által eddig háromszor elutasított megállapodást a közeljövőben el lehetne fogadtatni. Ebben a helyzetben ezért „új hozzáállás vált szükségessé”.

A konzervatív párti brit miniszterelnök vasárnap hajnalban ismertetett nyilatkozatát idézve az MTI azt írja: ha a konzervatív frakcióban és a kisebbségi tory kormányt kívülről támogató észak-írországi Demokratikus Unionista Párt (DUP) képviselőcsoportjában nem teremthető meg a többség a brexit-megállapodás elfogadásához, akkor „nem marad egyéb lehetőség, mint az alsóházban jelenlévő többi párt megkeresése”.

A kormányfő nyilatkozatában nem szerepel név szerint a legnagyobb ellenzéki erő, a Munkáspárt. May azonban már a hét elején bejelentette, hogy a patthelyzet feloldása végett kész Jeremy Corbynnal, a Munkáspárt vezetőjével közösen kidolgozni egy olyan tervet, amelynek alapján az Egyesült Királyság rendezett módon tud kilépni az Európai Unióból. A kormány és a Munkáspárt képviselői eddig háromszor ültek tárgyalóasztalhoz, egyelőre érdemi eredmény nélkül.

Sir Keir Starmer, a munkáspárti árnyékkormány brexit-ügyi miniszterjelöltje már a tárgyalások előtt jelezte, hogy a Munkáspárt a megbeszélés napirendjére akarja venni az újabb EU-népszavazás kiírását és az állandó jellegű vámuniós viszonyrendszer kialakítását az EU-val. A brit kormány azonban mindkét lehetőséget határozottan elveti, és Jeremy Corbyn a pénteken zárult harmadik tárgyalási forduló után kijelentette, hogy nem észlelt "jelentősebb elmozdulást" a kormányzati álláspontban, írja az MTI.

May pénteken jelentette be azt, hogy a brexit-megállapodás várható elcsúszása miatt London június 30-ig kér haladékot a kilépésre. A brexitnek, azaz a britek unióból való távozásának eredetileg március 29-én kellett volna bekövetkeznie. May már a legutóbbi EU-csúcson is június 30-ig kért hosszabbítást, ehelyett ajánlotta fel az EU az azóta életbe lépett kétlépcsős halasztási megoldást. Május 22-ig akkor kapott volna időt az Egyesült Királyság, ha elfogadják március 29., a brexit eredeti dátuma előtt May folyamatosan elutasított kilépési megállapodását a brit alsóházban. Miután ez nem történt meg, április 12-ig kaptak haladékot a britek, de valójában az április 10-i EU-csúcson dőlhet el, hogy kapnak-e újabb halasztást.