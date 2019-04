Erdoğan szerint joga van rakétarendszert venni Putyinéktól

"Ha már megállapodtunk és aláírtuk ezt a szerződést, akkor természetesen tovább haladunk előre. Ez szuverén jogunk, ez a mi döntésünk és senki sem követelheti tőlünk, hogy mondjunk le róla" - mondta Recep Tayyip Erdoğan orosz vezető Vlagyimir Putyinnal közös sajtótájékoztatóján hétfőn Moszkvában az MTI szerint.

Szerződés alatt az Sz-400-as Triumf rakétarendszerek szállításáról szóló szerződést értette, amit még korábban kötöttek Oroszországgal, már előleget is fizettek, és az amerikaiak eléggé berágtak miatta.

Mike Pence amerikai alelnök azt ígérte, Washington pedig "nem marad tétlen", ha egy NATO-tagország az ellenféltől vásárol fegyvereket.

Ankarának választania kell, hogy a NATO fontos tagja marad-e, vagy az orosz fegyvervásárlási terve miatt kockáztatja ezt a partneri viszonyt.

A szerződés végrehajtását Vlagyimir Putyin is sürgeti, ő ráadásul még az Sz-400-asokon kívül is lát teret a törökökkel további együttműködésre a haditechnika terén.

Az Egyesült Államok korábban egyebek között azzal érvelt, hogy az Sz-400-as rendszer, amellett, hogy nem felel meg az észak-atlanti szövetség szabványainak, biztonsági fenyegetést is jelent. Ha ugyanis az oroszok telepítik a NATO-tag Törökország rakétavédelmi rendszerét, akkor rálátásuk lesz azokra az amerikai fegyvertechnológiákra is, amiket eddig vásárolt Törökország, ez pedig komoly kockázatot jelent. A török védelmi minisztérium erre azt mondta, nincs miért aggódni, az S-400-as orosz rendszert nem kötik be a többi, NATO-tagok által használt rendszerbe, így az oroszok nem tudnak semmilyen új információhoz hozzájutni.

A Pentagon múlt héten közölte, hogy az orosz-török ügylet miatt felfüggesztette az F-35-ösök Ankarának való eladásáról megkötött egyezményt végrehajtását.

Mevlüt Cavusoglu, a török diplomácia vezetője a NATO washingtoni jubileumi külügyminiszteri tanácskozásán már közölte, Ankara nem lép vissza az orosz légelhárító rendszer megvásárlásától. A török vezetés egyebek között azzal érvel, hogy Moszkva kedvezőbb feltételekkel kínálja az Sz-400-asokat, mint Washington a Patriotokat.

A hétfői közös sajtótájékoztatón Erdoğan és Putyin is hangsúlyozta Szíria szuverenitásának és területi épségének megőrzését. Putyin megengedhetetlennek nevezte, hogy az arab országot befolyási övezetekre osszák fel. Putyin az ENSZ BT határozatának megsértéseként értékelte a Golán-fennsík feletti izraeli szuverenitás Egyesült Államok általi elismerését.

Erdoğan fő feladatnak nevezte azt elérni, hogy a kétoldalú kereskedelmi forgalom évi 100 milliárd dollárra nőjön a jelenlegi 26 milliárdról és azt mondta, hogy támogatja azt az elképzelést, hogy a kétoldalú elszámolásban térjenek át a nemzeti devizákra.

A közös sajtótájékoztatón bejelentették, hogy a két ország 900 millió dolláros tartalékkal új befektetési alapot hozott létre, amely a remények szerint 5 milliárd dollárt mobilizálhat. Elhangzott, hogy a két ország a hivatásos gépjárművezetők esetében kölcsönösen vízummentességet szándékozik bevezetni.

(Borítókép: Cem Oksuz/Turkish Presidential Press Office/ Reuters)