Washington terrorista szervezetnek minősítette az iráni Forradalmi Gárdát

Az Egyesült Államok terrorista szervezetnek minősítette az iráni Forradalmi Gárdát – jelentette be Donald Trump amerikai elnök az MTI szerint. A Forradalmi Gárda Irán haderejének egyik szervezeti ága, legfőbb feladata az iráni alkotmány szerint "az iszlám forradalom vívmányainak megőrzése", a rendfenntartást és a hírszerzési feladatokat is beleértve.

Fotó: Tasnim News Agency Az iráni Forradalmi Gárda egyik tisztje egy teheráni katonai akadémián 2018. június 30-án

Ez az első eset, hogy egy más állam fegyveres erőit vagy egy részét így minősítik Washingtonban.

A döntés bírálói szerint mindez ahhoz vezethet, hogy az Egyesült Államokkal rossz viszonyban lévő egyes országok hasonló minősítést alkalmaznak majd amerikai katonai és hírszerzési illetékesekre.

Washington korábban is feketelistára helyezett a Forradalmi Gárdával kapcsolatban álló testületeket és személyeket, de most ezt kiterjesztette az iszlám forradalom védelmét szolgáló, rendfenntartó és hírszerzési feladatokat is ellátó fegyveres alakulat egészére.

Mike Pompeo amerikai külügyminiszter tájékoztatása szerint a döntés egy héten belül hatályba lép. Teherán máris ellenlépéseket helyezett kilátásba.