Izraeli választás: Ketten is győzelmet hirdettek

Cikkünk az újabb adatokkal folyamatosan frissül.

Az első exit-poll szerint a jelenleg kormányzó Likud és az ellenzéki centrista Kék-fehér párt fej fej mellett végzett az izraeli választáson, de mivel a Netanjáhuval szövetséges kisebb jobboldali pártok is sikerrel vették a 3,25 százalékos parlamentbe jutási küszöböt, ezért várhatóan újból a jelenlegi miniszterelnök alakíthat kormányt.

A 13-as kereskedelmi csatorna felmérése szerint a Likud és a Kék-fehér párt egyaránt 36 képviselőt küldhet a következő, huszonegyedik kneszetbe (mindkét eredmény 4-5 mandátummal meghaladja az előzetesen vártat), míg a kisebb pártok bejutása alapján a jobboldali tömb 66, a baloldali és az arab pártok pedig 54 képviselővel rendelkeznek majd.

Azonban ezek az első eredmények még egyáltalán nem véglegesek, és a különböző közvélemény-kutató intézetek felméréseiben eltérnek egymástól. A 11-es és a tizenkettes tévécsatorna előnyt jósol a Kék-fehérnek, amely már be is jelentette győzelmét:

Megnyertük! Az izraeli nagyközönség elmondta véleményét! Köszönjük a több ezer aktivistának és több mint egymillió szavazónak. Ezeken a választásokon van egyértelmű győztes és egyértelmű vesztes.

- közölte a Kék-fehér pártot vezető, és elhatározásuk szerint egy esetleges miniszterelnökségben egymást váltó Beni Ganz és Jaír Lapid. Egyébként könnyen lehet, hogy pontosak az információik, mivel a szavazókörök három pártdelegáltja azonnal elküldi pártjának a helyi eredményt, szóval a pártok gyorsabban képbe kerülhetnek, mint a hivatalos eredményekig csak exit-pollokra hagyatkozó média. Az ellenzék leginkább azért imádkozhat, hogy a 12-es csatorna felmérése legyen igaz: Ez ugyanis nem csak 4 mandátumos előnyt mért a Kék-fehérnek, hanem a két nagy blokk között is 60-60-as mandátumegyenlőséget jósol. Természetesen ez az egyenlőség annyiban virtuális, hogy az arab pártokkal a palesztin kérdésben igen keményvonalas Kék-fehér sem lépne koalícióra.

Közben azonban a Likudot vezető Benjámin Netanjahu miniszterelnök is győzelmét ünnepelte:

A Likud által vezetett jobboldali blokk világos győzelmet aratott. Köszönöm az izraeli polgároknak a bizalmukat. Már ma éjjel megkezdem a jobboldali kormány megalakítását természetes partnereinkkel.

A valódi győztes kiléte elsősorban azon múlik, hogyan szerepelnek a potenciális koalíciós partnerek. Egyelőre a jobboldalon több negatív meglepetés is körvonalazódik: A marihuána-legalizációt a palesztinok kitelepítésével kombináló libertáriánus-nacionalista Identitás pártot hiába mérték korábban biztos bejutónak, most egyetlen exit-poll sem tippeli a knesszetbe, és a két karakteres vallásos szélsőjobboldali miniszter, Naftáli Bennett és Ajelet Sáked által gründolt Új Jobboldalt is a kiesés veszélye fenyegeti. Az ellenzéknél a harmadik legerősebb politikai formációnak tartott Munkapárt esett vissza komolyan (de a knesszetbe azért biztosan bejut).