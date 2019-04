Putyin: Oroszország semmilyen választásba nem avatkozott bele

Trumpról és az Északi-Sarkról is beszélt Vlagyimir Putyin orosz elnök Szentpéterváron, az V. Nemzetközi Északi-sarkvidékki Fórumon, derül ki az MTI tudósításából. Putyin szerint előrelátható volt Robert Mueller amerikai különleges ügyész vizsgálatának eredménye. Igaz a teljes jelentés várhatóan csak egy héten belül kerül nyilvánosságra, de az orosz elnöknek máris elég határozott véleménye van a témában. (A jelentés célja az volt, hogy feltárja, együttműködött-e Trump stábja az oroszokkal az elnökválasztás idején. Valamint azt is vizsgálták, hogy akadályozta-e Trump az igazságszolgáltatást a vizsgálat ideje alatt. A jelentés előzetes kivonata szerint nem bizonyítható egyik sem.)

Vajúdó hegy egeret szül

"A kezdetektől fogva azt mondtuk, hogy Mueller úrnak ez a hírhedt bizottsága semmit sem fog találni, mert ezt nálunk jobban senki sem tudja. Oroszország, először is, semmilyen amerikai választásba nem avatkozott be. Másodszor pedig semmilyen, Mueller úr által keresett összeesküvés nem volt Trump és Oroszország között" – mondta el. Putin arról is beszélt, hogy nem ismerte Trumpot a megválasztása előtt, és minden más állítás csak belső fogyasztásra szánt, az amerikai belpolitikai küzdelemben felhasznált lázálom.

Putyin szerint előre lehetett tudni, hogy a bizottsági vizsgálat azzal zárul majd, hogy "a vajúdó hegy egeret szül."

Putyin szerint jó lehetőségek vannak az orosz-amerikai együttműködésre, egyebek között a terrorelhárítás, a járványok elleni harc, a környezetvédelem és a leszerelés terén, de ezeket csak akkor lehet majd valóra váltani, ha sikerül megoldást találni az amerikai belpolitikai problémákra.

Mint mondta, Moszkva tisztelettel viszonyul az amerikai nép választásához, és kész bárkivel együttműködni, akit 2020-ban elnökké választanak.

A sarkkörön túl

Az orosz elnök megszólalt a konferencia témájában is. Putyin nem lát különösebb katonai feszültséget az északi sarkvidéken, noha véleménye szerint a NATO nagyszabású hadgyakorlatokat tart a térségben, miközben Oroszország csak keleten, a szövetség felelősségi körén kívül rendez ilyeneket. Putyin elmondta: hajlandók rá, hogy az orosz katonai gépek bekapcsolt transzponderrel repüljenek a Balti-tenger fölött, ahogy azt 2016-ban Finnország kezdeményezte.

Szerinte a NATO nem hajlandó erre.

Putyin a fórumon befektetőket invitált az éghajlatváltozás következtében megnyíló északi hajózási útvonal végkikötői, Murmanszk és Petropavlovszk-Kamcsatszkij infrastruktúrájának kiépítésére. A tervek szerint az áruforgalom ebben az irányban a tavalyi 20 millióról 2025-re 80 millió tonnára nő majd meg. Azt ígérte, hogy Oroszország 2035-re 13 nehézjégtörővel rendelkezik majd, amelyből kilenc nukleáris meghajtású lesz. Oroszország idén tervet fog elfogadni északi sarkvidéki területeinek és városainak 2035-ig szóló, átfogó fejlesztésére. Mint mondta, az orosz beruházások több mint 10 százaléka már ma is ebbe a régióba irányul, és ez a részarány a jövőben tovább növekszik, amihez az orosz állam támogatást nyújt majd.

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter a fórumon kifejezte Oroszország készségét arra, hogy támogatást nyújtson minden, az északi hajózási útvonalon haladó járműnek. Elmondta, hogy Oroszország a térségben saját biztonságát kívánja szavatolni, és senkit sem fenyeget.

Sürgette az északi sarkvidéki országok 2014-ben befagyasztott katonapolitikai párbeszédének felújítását, szerinte minden, a régióval kapcsolatos kérdést kizárólag tárgyalásos úton lehet rendezni. Elmondása szerint Oroszország mint a legnagyobb kiterjedésű sarkvidéki övezettel rendelkező ország a térséget a béke, a konstruktív együttműködés és a jó szomszédság területének tekinti.