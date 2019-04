1,2 milliárd dolláros orvosi csalást lepleztek le Amerikában

Huszonnégy embert, köztük orvosokat és orvosi eszközökkel foglalkozó cégek tulajdonosait vádolják fogyatékkal élő és idős emberek átverésével, miután a vádak szerint úgy adtak el különféle merevítőket, hogy a pácienseknek nem is volt szükségük ezekre – írja a BBC.

A hatóságok szerint a merevítőket árusító cégek Fülöp-szigeteki és latin-amerikai telemarketinges központokat fizettek le, akik cserébe nemcsak reklámozták a termékeiket a Medicare nevű állami egészségbiztosító program résztvevőinek, hanem arra is rávették az embereket, hogy vegyenek merevítőket

még akkor is, ha ezekre nem volt semmi szükségük.

A hirdetők a hatékonyság érdekében arra bátorították az áldozataikat, hogy beszéljenek a csalásba szintén beszervezett orvosokkal, akik úgy osztogattak hamis recepteket a termékekre, hogy soha nem is látták élőben az állítólagos betegeiket. A globális méretű csalásban két szállítmányozásért felelős cég is részt vett, ők vitték be Amerikába az olcsó kínai merevítőket, amiket aztán a gyártók a Medicare-rel a sajátjaiként számoltattak el.

Így aztán nem meglepő, hogy elég jövedelmező volt a projekt, 500 és 900 dollár között mozgott egy merevítő ára, amiből ugyan esetenként akár 300 dollár is lejött a kenőpénzek miatt, de legrosszabb esetben így is 200 dollárt kerestek egy-egy terméken. A nyomozók szerint több százezer ember eshetett áldozatául az öt éve tartó csalássorozatnak, ami összesen 1,2 milliárd forinttal károsította meg a Medicare-t.

Az amerikai adórendszer úgy van kitalálva, hogy biztosítsa a létfontosságú állami szolgáltatásokat az állampolgárainknak, nem azért, hogy tolvajok és csalók használják ki a saját céljaikra.

– írta Matthew Line különleges ügynök egy sajtóközleményben.

A nyomozók szerint egyébként a bevételeket nemzetközi fedőcégeken mosták át a csalók, aztán luxuskocsikra, yachtokra és ingatlanokra költötték el a befolyt összeget. Eddig összesen nyolcvan házkutatási parancsot adtak ki az ügyben tizenhét szövetségi kerületben, és összesen huszonnégy embert gyanúsítanak, az igazságügyi minisztérium pedig több mint 100 cég Medicare-hozzáférését fogja elvágni.