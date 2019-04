Máris lemondott Szudánban a hatalmat megkaparintó katonai vezető

Alig egy nappal azután, hogy Szudánban az 1989 óta hatalomban lévő elnök, Omar el-Besír letartóztatása után átvette a hatalmat a hadsereg, így a védelmi minisztériumot vezető Avád Mohamed Ahmed Ibn Auf, máris bejelentette a lemondását.

Az államot az elnök letartóztatása óta egy katonai tanács vezeti, ennek az élére Abdel Fattah Abdelrahman Burhani altábornagy került, Auf pedig megtartotta a védelmi minisztériumi tisztségét.

Auf lemondását a katonai tanács éléről üdvözölték Kartúm utcáin. A hatvanas évei közepén járó Ibn Auf egyik kulcsfigurája volt Besír harmincéves uralmának. A hadseregből került a szudáni katonai hírszerzés élére, majd 2015-ben védelmi miniszter lett. Besír 2019 februárjában alelnöki posztra emelte.

Az amerikai pénzügyminisztérium 2007-ben befagyasztotta Auf Egyesült Államokban lévő vagyonát, mert logisztikai támogatást nyújtott a 200 ezer ember életét követelő dárfúri népirtásért felelős milíciáknak, valamint irányította azok támadásait.

Avád Mohamed Ahmed Ibn Auf szerint az elnököt biztonságos helyen tartják fogva. A jelenlegi tervek szerint három hónapos rendkívüli állapot van Szudánban, felfüggesztették az alkotmányt, és kétéves átmeneti időszakra katonai tanács áll az ország élén. Két év múlva pedig választásokat tartanak majd. További értesítésig lezárták az ország határait és 24 órára a légterét is.

Szudánban december óta tartottak az ezreket megmozgató demonstrációk. A gazdasági nehézségek, a növekvő infláció és az üzemanyaghiány, illetve a kenyér árának emelkedése miatti tiltakozásokon egyre többen követelték a harminc éve hatalmon lévő Besír távozását.

Attól viszont tartottak, hogy az elnök helyét ismét egy katonák vegyék át, hiszen Besír is katonai puccsal szerezte meg a hatalmat harminc évvel ezelőtt, ezért sokan attól tartanak, hogy most is könnyen előállhat ilyen helyzet.

(MTI, BBC)