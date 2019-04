Trump azzal fenyegetőzik, hogy demokrata városokba küldi az illegális bevándorlókat

Donald Trump amerikai elnök szabadon bocsátaná és az Egyesült Államok úgynevezett menedékvárosaiba küldené az eddig fogva tartott illegális migránsokat – írja az MTI.

Az elnök pénteken megerősítette azokat a sajtóértesüléseket, melyek szerint az amerikai-mexikói határon letartóztatott illegális migránsokat többségükben demokrata párti politikusok által irányított menedékvárosokba küldené, hogy - mint fogalmazott - örömet szerezzen politikai ellenfeleinek, írja az MTI.

Menedékvárosoknak nevezik az Egyesült Államokban azokat a kis- és nagyvárosokat - köztük például San Franciscót, Chicagót, vagy New Yorkot -, amelyek nem hajlandóak a szövetségi törvényeknek alávetni magukat és nem tartóztatják le a dokumentumokkal nem rendelkező migránsokat, illetve ez ügyben egyáltalán nem működnek együtt a szövetségi rendfenntartó erőkkel.

"Tudván, hogy a demokraták tartózkodnak attól, hogy megváltoztassák nagyon is veszélyes bevándorlási törvényeinket, valóban nagyon komolyan fontolóra vettük az illegális migránsok menedékvárosokban történő elhelyezését"

- írta Twitter-bejegyzésében Trump. A bejegyzéssel az elnök egyébként a The Washington Post csütörtöki cikkére reagált, amelyben a lap meg nem nevezett kormányzati forrásra hivatkozva írt erről a lehetőségről, de hozzátette, hogy ez csupán javaslatként merült fel, és végül elvetették.

Trump ugyanakkor azt állítja, hogy a javaslatot korántsem vetették el. "Úgy tűnik, a radikális baloldalnak még mindig az a stratégiája, hogy legyenek nyitva a határok" - írta egy másik bejegyzésben, majd a betelepítési javaslatra utalva hozzátette: "akkor most ennek nagyon boldoggá kellene tennie őket". Egy újabb Twitter-bejegyzésben pedig "végtelen számú" illegális migráns letelepítését ígérte a menedékvárosoknak.

Trump nyilatkozataira reagálva több demokrata polgármester is közölte, hogy nyitott a bevándorlók befogadására. A csaknem 40 százalékban bevándorlók által lakott New York polgármestere, Bill de Blasio szerint Trump bevándorlási politikája gonosz, és az amerikai elnök sakkbábuként tekint ezekre az emberekre. "New York mindig a bevándorlók városa marad, és ezen az elnök üres fenyegetőzése sem változtat".

Philadelphia polgármestere, Jim Kenney közleményében azt írta, évtizedek óta befogadják a bevándorlókat, és az újak befogadására is fel vannak készülve. A Fehér Ház tervére reagálva azt mondta, hogy az megint csak megmutatja, hogy Trump kormánya mennyire semmibe veszi az emberi méltóságot. Eric Garcetti, Los Angeles polgármestere szintén arra hívta fel az elnök figyelmét, hogy a bevándorlók nem sakkbábuk, hanem emberek. A kaliforniai Oakland és a marylandi Takoma Park polgármesterei hasonlóan reagáltak, írja a Reuters.

Trump azt követően jelentette be a tervet, hogy az amerikai hatóságok közölték, több mint 103 ezer embert tartóztattak le vagy fordítottak vissza a mexikói határnál márciusban, kétszer annyit, mint tavaly márciusban.

Sajtójelentések szerint az amerikai-mexikói határon jelenleg kaotikus a helyzet, és mivel a héten Honduras felől újabb migránskaraván vágott neki az útnak, az amerikai határőrizeti szervek a helyzet rosszabbodására számítanak. Jelenleg már 6000 katona állomásozik a déli határon, és Donald Trump pénteken azt ígérte, további erősítést küld oda. A washingtoni egészségügyi minisztérium a héten arra kérte fel a védelmi minisztériumot, hogy jelöljön meg katonai létesítményeket, ahol elhelyezhetnek mintegy ötezer olyan gyermeket, aki kísérő nélkül lépte át a határt.