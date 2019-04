Halálos fenyegetéseket kap a Trump által Twitteren meghurcolt képviselőnő

Amióta Donald Trump Twitterén posztolt Ilhan Omar demokrata képviselő egy korábbi beszédéről, megnőtt a képviselőnő felé irányuló a halálos fenyegetések száma. A minnesotai képviselő szerint Trump viselkedésével legitimálja a szélsőjobboldali szélsőségesek erőszakos törekvéseit. Ezt a Fehér Ház szóvivője elutasította.

Az elnök péntek esti bejegyzése óta rohamosan megnőtt az életem ellen irányuló fenyegetések száma, többen egyenesen az elnök videóüzenetére reflektálva. Köszönettel tartozom a hatóságoknak, hogy törődnek ezekkel a fenyegetésekkel.

- mondta a képviselőnő vasárnap esti nyilatkozatában.

Donald Trump pénteken posztolta a képviselőnő egy hónappal ezelőtti felszólalását azzal a kiegészítéssel, hogy “Nem feledünk”. A képviselőnő ebben a felszólalásban a következőket mondta:

Túl régóta élünk abban a kényelmetlen helyzetben, hogy másodlagos állampolgárokként vagyunk számon tartva, és kezd fogyni a türelmem, ahogy minden egyes muszlim türelmének is fogynia kellene. Az Amerikai-Iszlám Kapcsolatok Kongresszusa (CAIR) azután lett megalapítva, hogy 9/11-nél rájöttek, hogy pár muszlim csinált valamit, és ezért mindannyiunknak el kellett viselni, hogy fokozatosan elveszítettük a polgároknak járó szabadságunkat.

Omar ezt egyébként rosszul tudta, mert a CAIR-t 1994-ben alapították.

A Fehér Ház szóvivője szerint alaptalanok a vádak, és Trump senkinek se szeretné, hogy bántódása esne, ugyanakkor fontosnak tartja, hogy az ország elnökeként felszólaljon a képviselőnő szerinte folyamatos antiszemita hozzászólásai ellen, amelyekkel korábban a demokrata köröket is megosztotta. A képviselőnő korábban azzal vádolta meg az amerikai diplomáciát, hogy szimplán a pénzért áll Izrael oldalán a palesztin konfliktusban, és hogy Izrael hipnózis alatt tartja az egész világot, ami heves reakciókat váltott ki a képviselőnő közvetlen környezetében is. Több muszlim és zsidó vallási vezető is azt nyilatkozta, hogy a hasonló felszólalások csak arra alkalmasak, hogy egymásnak ugrasszák a békésen egymás mellett élő állampolgárokat a helyi közösségekben.

Donald Trump hétfőn a képviselőnő otthonába Minnesotába megy, amire Omar a következőt reagálta:

Erőszakos bűncselekmények és egyéb szélsőjobbos erőszakos cselekedetek száma rohamosan megnőtt az országban, és a világon. Nem lehetünk tétlenek, amikor ezekre az ország legmagasabb tisztségét betöltő ember ösztönöz tömegeket. Azok a térségek, ahol 2016-ban befogadták Trump kampányrendezvényeit, átlagban 226 százalékos növekedést mértek a gyűlöletbeszéd következményeként, és ez különösen annak fényében vészjósló, hogy hétfőn az otthonomba, Minnesotába látogat az elnök. Az erőszakos retorikának, és a gyűlöletbeszéd semmilyen formájának nincs helye a társadalmunkban. Mindannyian amerikaiak vagyunk. Ez pedig emberéleteket sodor veszélybe. Véget kell ennek vetni.

(CNN)