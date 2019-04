Trump republikánus kihívót is kap 2020-ra

Kiemelten díjazták a Stoneman Douglas iskolában történt lövöldözést elemző cikkeket is.

A Republikánus pártból kap kihívót Donald Trump amerikai elnök a 2020-as elnökválasztásra, miután Bill Weld, korábbi massachusettsi kormányzó bejelentette, hogy harcba száll a republikánus elnökjelöltségért.

"Komolyan gondolom, hogy ha még hat évig menne ugyanez a Fehér Házban, akkor az utolsó két év tragédia lenne, szóval szégyellném magam, ha nem szállnék harcba" - mondta Weld a kampányvideójában, melynek a végén ott van a szlogenje is:

A jobb Amerika itt kezdődik.

Azzal is elégedetlen, ahogy Trump a klímaváltozáshoz viszonyul, és ahogy a sajtóval bánik.

Más kérdés, hogy Weld indulását nem támogatja a párt vezetése, a Republikánus Országos Tanács például közleményében azt írta, hogy nem sokra vezet az, hogy ha valaki az elnököt párton belülről hívja ki. Pláne úgy, hogy a Gallup kutatásából nemrég kiderült, a republikánus választók nyolcvankilenc százaléka Trumpot támogatja, aki az első negyedévben már össze is szedett harmincmillió dollárt az újraválasztási kampányára.

Weld 1991 és 1997 között volt Massachusetts állam kormányzója, a 2016-os elnökválasztáson pedig libertárius jelölt, Gary Johnson alelnökeként vett részt. Korábban is felmerült, hogy mások is harcba szállhatnak a republikánus jelöltségért, azonban Weld az első, aki ezt hivatalosan is bejelentette.

