Macron: Öt év alatt újjáépítjük a Notre-Dame-ot!

Emmanuel Macron a párizsi Notre-Dame-katedrálist súlyosan megrongáló hétfő esti tűzvész másnapján rövid tévébeszédet intézett a francia néphez, melyben a nemzeti egység és a nehézségek legyűrésének méltatásán túl

Ez a vállalás igen merésznek tűnik a szakértői becslések tükrében. A német RTL ugyanis kedd délután megkérdezte Peter Füssenichet, egy másik ikonikus katedrális, a kölni dóm rekonstrukciós munkálatait vezető szakembert, hogy mennyi időt vehet igénybe egy ilyen nagyszabású munka. Az építész óvatosan nyilatkozott:

Azon spekulálni most, hogy mennyi ideig tartana az újjáépítés és mennyi pénzt emésztene fel: mintha üveggömbbe tekintenénk. Évekbe, talán évtizedekbe is kerülhet, amíg a borzalmas tűzvész okozta utolsó sérülést is maradéktalanul kijavítják.