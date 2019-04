Hősként ünneplik a franciák a párizsi tűzoltók káplánját, Fournier atyát - írják a francia lapok.

Az atya hétfő este több tűzoltóval együtt bement a Notre Dame égő épületébe és kihozta Krisztus töviskoronáját, amelyet a hagyomány szerint Szent (IX.) Lajos gyűjtött be a Szentföldről.

Father Fournier



The Fire Department Chaplain



Is the man who saved the Blessed Sacrament and Crown of Thorns from the fire



God bless him! #notredame #france