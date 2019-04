Filmbe illő módon menekült meg a mocsárból egy ausztrál pár

Unásig ismételgetett klisé az, hogy ha valaki a semmi közepén találja magát, akkor a földre kell írnia, hogy "segítség", de a jelek szerint tényleg működik: egy ausztrál párt pont egy ilyen felirat, meg egy általuk rakott jelzőtűz miatt szúrt ki az őket kereső repülő személyzete – írja a BBC.

Fotó: WA Police

Shantelle Johnson és Colen Nulgit a Keep River National Parkban jártak egy horgásztúrán a hétvégén, menet közben azonban a kocsijuk elakadt a mély sárban. Nulgit elmondta, a mocsár közepén, közvetlenül a víz mellett akadtak el, és mivel korábban már láttak krokodilnyomokat, tartottak attól, hogy rájuk támadnak majd az állatok.

A vasárnap éjszakát a pár még a kocsiban töltötte, de mivel nem bírták kiásni a kerekeket, úgy döntöttek, hogy inkább ott hagyják az autót, és letáboroztak kicsivel távolabb a víztől. Szerencséjükre korábban szóltak a családjaiknak arról, hogy horgászni mennek, így miután nem tudták elérni őket, rögtön tájékoztatták is a hatóságokat az eltűnésükről.

Hamar el is kezdték keresni őket, de elsősorban maguknak köszönhetik azt, hogy végül megtalálták őket, mert előrelátó módon a földre írták, hogy "segítség" és egy jelzőtüzet is raktak a mocsárban. A helyi rendőrök elmondták, hogy ha ezt nem teszik meg, akkor egészen máshogy is alakulhatott volna a keresés, Nulgit azonban inkább a kutatócsoportnak volt hálás.